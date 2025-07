IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper gibt ein Update zum Standortbesuch der laufenden Bohrkampagne im Golden Triangle in British Columbia

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper gibt ein Update zum Standortbesuch der laufenden Bohrkampagne im Golden Triangle in British Columbia

Das Unternehmen meldet auch eine Verlängerung der Genehmigungen bis 2028

Vancouver, British Columbia - 15. Juli 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich, über den aktuellen Stand des laufenden ersten Bohrprogramms auf seinem Vorzeigeprojekt Star im Golden Triangle, einem Gebiet, das als eine der geologisch reichhaltigsten Regionen von British Columbia gilt, zu informieren. Die vollständig finanzierte Kampagne konzentriert sich auf die Erweiterung der bestehenden Entdeckung auf dem Projekt Star, indem es die Kenntnisse des Unternehmens zu den Zielgebieten Star Main, Star North, East und West vertieft.

Strategie der Kampagne

Im Rahmen der Bohrkampagne 2025 soll sowohl die seitliche als auch die vertikale Kontinuität der mineralisierten Zonen erprobt werden, die zuvor bei Bohr- und Explorationskampagnen im Wert von über 10 Millionen $ ermittelt wurden. Die Bohrungen zielen auf oberflächennahe Oxidzonen, eine tiefe porphyrische Mineralisierung und Strukturen ab, die mit der Star Fault und der Dick Creek Fault in Zusammenhang stehen. Mit den Bohrungen erprobt Star Copper Bereiche jenseits der zuvor gebohrten Tiefen und befindet sich nun inmitten der Kampagne, in deren Rahmen sechs primäre Bohrlöcher (Bohrlöcher A-F) über bis zu 4.000 Meter niedergebracht werden sollen. Die Bohrlöcher A und B sind nun abgeschlossen und die ersten Proben bereits auf dem Luftweg zur Analyse abtransportiert worden (siehe Abbildung 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80345/STCU_150725_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1- Aktivitäten auf dem Flugplatz beim Projekt Star. Star Copper, 2025.

Aktueller Stand der Bohrungen

Das Unternehmen bringt derzeit Bohrloch C (S-052) nieder, eine rund 50-Meter-Stepout-Bohrung nördlich von Bohrloch B (S-051). Dieses Bohrloch, das darauf ausgerichtet ist, die Kontinuität der oberflächennahen supergenen Kupferanreicherung zu erproben und eine tieferliegende kalihaltige porphyrische Mineralisierung ins Visier zu nehmen, soll auf dem Erfolg der Bohrlöcher A und B aufbauen und ein großes, vertikal und lateral ausgedehntes Mineralisierungssystem bei Star bestätigen.

In einer Tiefe von 200 Metern hat Bohrloch C einen stark zerklüfteten und geäderten Abschnitt durchteuft, der sich durch breite Zonen mit ausgeprägter Kalifeldspat-(K-Spat)-Alteration auszeichnet. Diese Alteration tritt in und neben einem Stockwork-Halo aus Quarz-Kalzit-K-Spat-Chlorit-Chalkopyrit-Erzgängen auf, was Bestätigung für ein bedeutendes Intrusionssystem mit Kaliumalteration liefert. Darüber hinaus wurden Abschnitte mit ausgeprägten Gips-Kalzit-Erzgängen festgestellt, was das Vorkommen einer starken hydrothermalen Überprägung untermauert (siehe Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80345/STCU_150725_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2- Kern aus S-052 in 213 m Tiefe bei Star Main. Star Copper, 2025.

Der Mineralisierungstyp zeichnet sich durch Quarz-Feldspat-Chalkopyrit-Stockworks mit bruchgesteuerter Chalkopyriteinsprengung aus. Abschnitte, die sich an der Oberfläche bis in mittlere Tiefe befinden, weisen erneut starke supergene Merkmale auf, einschließlich bunter Azurit- und Malachitfärbung - ein Beweis für eine gut erhaltene supergene Kupferdeckschicht (siehe Abbildung 3).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80345/STCU_150725_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3-Kern aus S-052 in 34,9 m Tiefe. Star Copper, 2025.

Aktueller Stand der Genehmigung

Star Copper freut sich ferner mitzuteilen, dass seine mehrjährige gebietsbasierte (MYAB) Explorationsgenehmigung gemäß dem in British Columbia geltenden Genehmigungsverfahren, das im Permitting Regulation of the Mines Act festgelegt ist, um weitere zwei Jahre verlängert wurde. Das Unternehmen verfügt nun über eine vollständige Genehmigung bis zum 31. März 2028 und ist berechtigt, auf dem Konzessionsgebiet Star bis zu 200 Bohrlöcher niederzubringen, fünf Kilometer an Zufahrtsstraßen zu errichten sowie Schürfgrabungen und damit verbundene Oberflächenarbeiten durchzuführen.

Das Unternehmen wurde außerdem von der Regierung von BC über eine Maßnahme zur Landnutzungsplanung informiert, die auf 16.000.000 Hektar im Nordosten von BC durchgeführt wird. Dies beinhaltet eine einjährige Pause für die Anmeldung neuer Mineral-Claims in einem Drittel dieses Gebiets (einschließlich des Projektgebiets); Genehmigungsverfahren und Explorationsarbeiten bei bestehenden Projekten und Mineral-Claims sind jedoch weiterhin möglich.

Standortbesichtigung des Managements

Brad Nichol, Chairman des Unternehmens, und CEO Darryl Jones, besichtigten vor Kurzem das Projekt Star und bekundeten großes Vertrauen in sein Potenzial (siehe Abbildung 4).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80345/STCU_150725_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4-Darryl Jones, CEO des Unternehmens, (links) und Chairman Brad Nichol (rechts) bei der Besichtigung des Standorts im Juli. Star Copper, 2025.

Nach dem außerordentlichen Erfolg bei der Erschließung von im Frühstadium befindlichen Projekten bei Alpha Lithium habe ich das Gefühl, dass wir bei Star in Kürze fantastische Ergebnisse liefern können, so Brad Nichol. Nach Ansicht des Managements des Unternehmens haben Jeremy Hanson und das Team uns in der Zuversicht bestärkt, dass wir hier das nächste große Kupfer-Gold-Projekt im Golden Triangle in BC ausbauen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf die Exploration des Projekts Star, des Vorzeigeprojekts des Unternehmens, und dessen Potenzial. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren.

