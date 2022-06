NVIDIA: Eindeutige Stabilisierungsabsichten

Aktien des US-Grafikkartenherstellers NVIDIA stecken zwar übergeordnet noch immer in einem Abwärtstrend fest, allerdings zeichnet sich im Bereich der Aprilhochs aus 2021 eine deutliche Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer ab, die in eine potenzielle Bodenbildungsphase münden könnte. Dieses Konstrukt befindet sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium, weshalb vorläufig noch der Beobachterstatus gelten sollte.

Seit dem Verlaufshoch bei 346,47 US-Dollar aus Ende November 2021 ging es für die NVIDIA-Aktie nach einem vorherigen Blow-Off in eine gesunde Konsolidierung, zunächst auf die Unterstützung um 208,75 US-Dollar, im zweiten Quartal dieses Jahres schließlich in den Bereich der Aprilhochs aus dem abgelaufenen Jahr um 164,02 US-Dollar.

Seit Mitte Mai präsentiert sich der Bereich um 164,02 US-Dollar äußerst volatil, auf der Oberseite wird das Kurspotenzial effektiv durch den 50-Tage-Durchschnitt begrenzt. Ein erster Hoffnungsschimmer auf einen erfolgreichen Abschluss des Bodens wäre ein Kurssprung über den jenen Durchschnitt, hierzu müsste das Papier über 186,69 US-Dollar springen, in der Folge könnten Zugewinne an 208,75 US-Dollar folgen.

Ein klarer Bruch der aktuellen Jahrestiefs von 153,28 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis würde einen weiteren Sargnagel in die Aktie schlagen, Verlust auf 134,79 und darunter sogar auf 127,33 US-Dollar kämen dann nicht mehr überraschend.