AKTIEN IM FOKUS: Analystenkommentar setzt Siltronic weiter unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siltronic sind am Dienstag nach einem skeptischen Kommentar der Citigroup weiter in Richtung der 100-Tage-Linie zurückgefallen. Die Papiere des Waferherstellers kosteten noch 41,88 Euro und damit knapp 3 Prozent weniger als tags zuvor, nachdem sie am Freitag noch an der Schwelle von 45 Euro gekratzt hatten.

Citi-Analyst Daniel Schafei hatte sein Kursziel von 57 auf 44 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Schafei befürchtet, dass die Jahresziele gesenkt werden müssen. Er verlieh seiner kurzfristigen Skepsis für die Kursentwicklung Nachdruck, indem er den Aktien den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufdrückte. Die Abstufung begründete Schafei mit anhaltend hohen Wafer-Lagerbeständen bei schwachen Endmärkten sowie zunehmenden Preisrisiken.

Siltronic-Aktien liegen 2025 mit fast 10 Prozent im Minus, während der SDax am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch erreicht hatte. Der US-Halbleiterindex SOXX rangiert knapp unter Jahreshoch - ebenfalls wieder klar im Plus nach einem Einbruch im April./ag/mis

