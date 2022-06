OKTA - Starker Konter der Bullen

Okta Inc. - WKN: A2DNKR - ISIN: US6792951054 - Kurs: 101,260 $ (Nasdaq)

Die Okta-Aktie markierte im Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 294,00 USD. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung unterhalb dieses Hochs geriet die Aktie im November 2021 massiv unter Druck.

Die Abwärtsbewegung war steil, lief aber lange in einem bullischen Keil ab. Ende April fiel der Wert aus dem Keil nach unten raus und durchbrach dabei auch den langfristigen Aufwärtstrend seit dem Allzeittief bei 21,52 EUR aus dem Juli 2017.

Nach einem Tief bei 77,01 USD kam es zu einer kurzen rasanten Erholung auf 111,35 EUR, die aber fast vollständig wieder abverkauft wurde. In der vorletzten Woche hielt dieses Tief. In der letzten Woche zog der Wert mit einer langen weißen Kerze an.

Jetzt doch ein Boden?

Die starke Reaktion in der letzten Woche gibt den Bullen die Chance auf einen Doppelboden. Um diesen zu vollenden, müsste die Aktie aber über 111,35 USD ausbrechen. Erst mit einem stabilen Ausbruch über diese Marke ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 161,00 USD. Allerdings liegt im Bereich um 141,85 USD bereits eine wichtige Hürde.

Sollte der Wert allerdings unter 77,01 USD abfallen, dann droht eine weitere Verkaufswelle gen 58,43 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement der Rally vom Allzeittief zum Allzeithoch.

Fazit: Das Chartbild der Okta-Aktie hat sich zuletzt verbessert. Aber ein mittelfristiges Kaufsignal zeigt sich noch nicht.

Zusätzlich lesenswert:

SIEMENS - Nur ein Pullback

TecDAX-Aktie versucht eine Trendwende

NORDEX - Kapitalerhöhung zu 8,70 EUR je Aktie

Okta Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)