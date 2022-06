DEVON ENERGY - Wann könnte man in die Aktie investieren?

Devon Energy Corp. - WKN: 925345 - ISIN: US25179M1036 - Kurs: 57,790 $ (NYSE)

Die Aktie von Devon Energy befindet sich seit einem Tief bei 4,70 USD aus dem März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach sie im Januar 2022 den langfristigen Abwärtstrend seit Juni 2008. Anschließend kletterte der Wert auf ein Hoch auf 79,40 USD.

Seit diesem Hoch vom 06. Juni steht die Aktie stark unter Druck. Sie fiel unter den Aufwärtstrend seit Oktober 2020. In der letzten Woche kam es sofort zu weiteren Abgaben. Gestern wehrten sich die Bullen erstmals.

Potenzieller Kaufbereich noch ein Stück entfernt

Die Abwärtsbewegung in der Aktie von Devon Energy könnte trotz des gestrigen Anstiegs noch etwas andauern. Nach aktuellem Stand ist diese Bewegung eine Konsolidierung in einem intakten Aufwärtstrend nach einem steilen Rallyabschnitt. Im Rahmen dieser Bewegung könnte die Aktie noch an den gebrochenen langfristigen Abwärtstrend bei aktuell 43,82 USD oder sogar an das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab Oktober 2020 bei 32,61 USD abfallen. Anschließend könnte die Rally aber in Richtung Allzeithoch bei 12,43 USD fortgesetzt werden.

Sollte der Wert aber stabil unter 32,61 USD abfallen und damit auch den Aufwärtstrend seit März 2020 durchbrechen, würde sich das mittel-langfristige Chartbild massiv eintrüben.

Fazit: Noch brauchen die Bullen etwas Geduld. Mögliche Kaufpunkte für mittel-langfristige Investitionen sind noch ein Stück entfernt.

