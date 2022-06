IRW-News: Troilus Gold Corp.: Troilus erzielt im Zuge des Testprogramms im Pilotanlagenmaßstab eine Kupferausbeute von 94 % und eine Goldausbeute von 88,3 % für die Southwest Zone

IRW-PRESS: Troilus Gold Corp.: Troilus erzielt im Zuge des Testprogramms im Pilotanlagenmaßstab eine Kupferausbeute von 94 % und eine Goldausbeute von 88,3 % für die Southwest Zone

28. Juni 2022, Montreal, Quebec - Troilus Gold Corp. (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF) (Troilus oder das Unternehmen) freut sich, hervorragende metallurgische Gewinnungsergebnisse für die Southwest Zone im Rahmen eines laufenden metallurgischen Testprogramms im Pilotanlagenmaßstab für jedes der Hauptmineralvorkommen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Troilus im Norden von Quebec (Kanada) zu melden. Insgesamt etwa 9 Tonnen (9.000 kg) Probenmaterial, jeweils rund 3 Tonnen aus den drei Hauptmineralzonen (Zone Z87, J Zone und Southwest Zone) wurden im vergangenen Jahr an die metallurgische Testanlage von Eriez in Erie (Pennsylvania, USA) geschickt, um die Ausbeute an Gold, Kupfer und Silber mittels Standard-Schwerkraft- und Säulenflotationstechnologie zu bestätigen. Die Ergebnisse des Testprogramms werden zur Unterstützung der bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie (PFS) sowie zukünftiger wirtschaftlicher Studien herangezogen.

Zusammenfassung und Ergebnisse des Testprogramms für die Southwest Zone

- Eine ca. 3 Tonnen (3.000 kg) schwere Mischprobe von mineralisiertem Material aus der Southwest Zone, die aus grobem Ausschussmaterial aus der Analyse aus den verschiedenen Bereichen der gesamten mineralisierten Zone zusammengestellt wurde, wurde Eriez für Tests vorgelegt.

- Bei der kombinierten Knelson-Abscheidung und der Säulenflotation mit Rougher-Scavenger-Reinigern - einer branchenüblichen Verarbeitungsmethode - wurde eine Gesamtausbeute an Kupfer von 93,5 %, an Gold von 88,3 % und an Silber von 89,4 % erzielt.

- Diese Ergebnisse entsprechen den in der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA, siehe Pressemitteilung vom 20. August 2020) verwendeten Gewinnungsraten und übertreffen diese im Allgemeinen. Die damaligen Gewinnungsraten betrugen 90 % für Kupfer und Gold und 40 % für Silber.

Justin Reid, CEO und Director von Troilus Gold, sagt dazu: Wir sind mit den Gewinnungsergebnissen aus der Southwest Zone sehr zufrieden. Sie entsprechenden den Ergebnissen, die vor einigen Monaten aus der J Zone veröffentlicht wurden. Die Southwest Zone befindet sich etwa zwei Kilometer von den ehemaligen Fördergruben entfernt und wurde erst vor etwa zwei Jahren entdeckt; daher ist es sehr ermutigend, dass die metallurgischen Ergebnisse aus diesem Gebiet mit früheren Arbeiten und neuen Ergebnissen aus den Hauptzonen übereinstimmen.

Am 28. Februar 2022 meldete Troilus hervorragende metallurgische Testergebnisse für die J Zone mit Gold-, Kupfer- und Silberausbeuten von 92,9 %, 90,4 % bzw. 88,8 %. Die laufenden Tests an der dritten und letzten Probe für die Zone Z87 werden derzeit abgeschlossen und werden nach Abschluss bekannt gegeben.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Joseph C. Milbourne, Registered Member SME, Manager of Technical Services von Troilus Gold Corp., der als Sachverständiger gemäß NI 43-101 qualifiziert ist, geprüft und genehmigt.

Über Eriez

Eriez wurde im Jahr 1942 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Trenntechnologien, die in verschiedenen Mineralverarbeitungsbetrieben für Basismetalle, Gold, Industriemineralien, Kohle und Ölsand sowie Phosphat und Kali eingesetzt werden.

Über Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Das Konzessionsgebiet Troilus liegt im führenden Bergbaurevier der kanadischen Provinz Quebec, wo das Unternehmen strategische Liegenschaften auf einer Grundfläche von 1.420 km² im Grünsteingürtel Frôtet-Evans besitzt. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Größenpotenzial des Goldsystems auf dem Projektgelände mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020 erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschließung ist Troilus auf bestem Weg, sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Caroline Arsenault

VP Corporate Communications

+1 (647) 407-7123

info@troilusgold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Die PEA hat vorläufigen Charakter und beinhaltet vermutete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren, und es gibt keine Gewissheit, dass die PEA realisiert werden wird. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die PEA unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Nähere Informationen zu den wichtigsten Annahmen, Parametern, Methoden und Bestimmungsrisiken in Zusammenhang mit dem Vorstehenden finden Sie unten und im jüngsten technischen Bericht des Unternehmens, der auf SEDAR verfügbar ist.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die potenziellen Auswirkungen des Testprogramms auf das Unternehmen und die Wahrscheinlichkeit dass die prognostizierten Ergebnisse, insbesondere die Ausbeute, im angestrebten Zeitrahmen oder überhaupt realisiert werden, den Zeitplan für zukünftige Studien, einschließlich der Vormachbarkeitsstudie, Umweltbewertungen (einschließlich des Zeitplans für eine Umweltverträglichkeitsstudie) und Erschließungspläne, die Möglichkeit, den Umfang des Projekts zu erweitern, das Projekt, das zu einem Eckpfeiler des Bergbauprojekts in Quebec und Kanada werden wird, das Erschließungspotenzial und den Zeitplan des Projekts, die Schätzung der Mineralressourcen; die Realisierung der geschätzten Mineralressourcen; der Zeitplan und der Umfang der geschätzten zukünftigen Exploration; die Kosten zukünftiger Aktivitäten; die Kapital- und Betriebsausgaben; der Erfolg der Explorationsaktivitäten; die erwartete Fähigkeit der Investoren, weiterhin von den niedrigen Entdeckungskosten des Unternehmens, dem technischen Know-how und der Unterstützung durch die lokalen Gemeinden zu profitieren, der Zeitplan und der Umfang der geschätzten zukünftigen Exploration; die erwarteten Ergebnisse des Bohrprogramms 2022 des Unternehmens und deren mögliche Auswirkungen auf die potenzielle Größe der Mineralressourcenschätzung; die anhaltenden Auswirkungen des neuartigen Coronavirus (COVID-19) und die erheblichen Ungewissheiten hinsichtlich der geografischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Unternehmen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet bzw. erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, "beabsichtigt", "setzt fort, nimmt an bzw. nimmt nicht an oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder an Aussagen erkannt werden, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden könnte, können, würden, werden oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Tatsachen, die, wenn sie nicht zutreffen, dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Troilus wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem Troilus in Zukunft tätig sein wird. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem Währungsschwankungen, das globale Wirtschaftsklima, Verwässerung, Aktienkursvolatilität und Wettbewerb. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Troilus wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf die Aktivitäten des Unternehmens (einschließlich und ohne Einschränkung auf seine Mitarbeiter und Lieferanten) und die Wirtschaft im Allgemeinen; die Auswirkungen der Erholung nach der COVID 19-Pandemie und deren Auswirkungen auf Gold und andere Metalle; dass es keine Garantie gibt, dass das Explorationsprogramm oder die Explorationsprogramme des Unternehmens zu erweiterten Mineralressourcen führen werden; Risiken und Ungewissheiten, die mit Mineralressourcenschätzungen verbunden sind; das hohe Maß an Ungewissheiten, das mit vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen und anderen Bergbau- und Wirtschaftsstudien verbunden ist, die zu einem erheblichen Teil auf verschiedenen Annahmen beruhen; Schwankungen der Goldpreise und anderer Edelmetalle, Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Kosten für Lieferungen und Arbeit; Erhalt notwendiger Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; zukünftige Goldpreise und andere Mineralpreise; Unfälle, Arbeitskonflikte und -engpässe; Umwelt- und andere Risiken der Bergbaubranche, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Risiken und Ungewissheiten, die im technischen Bericht und in anderen kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl Troilus versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Troilus verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66454

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66454&tr=1

