DGAP-News: Adler Group S.A.: Bekanntmachung der Einleitung eines Prüfungsausschreibungsverfahrens

DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung

Adler Group S.A.: Bekanntmachung der Einleitung eines Prüfungsausschreibungsverfahrens



29.06.2022 / 15:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ADLER Group S.A.

Société anonyme

55, Allée Scheffer, L-2520 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

RCS Luxemburg: B 197554

Bekanntmachung der Einleitung eines Prüfungsausschreibungsverfahrens



Luxemburg, 29. Juni 2022 – Die Adler Group S.A. verkündet hiermit die Ausschreibung für das Mandat zur Prüfung ihrer Einzel- und Konzernabschlüsse für das Geschäftsjahr 2022.



Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können ihr Interesse an der Ausschreibung bis zum 13. Juli 2022 per E-Mail an audit-tender@adler-group.com bekunden.



Nach Ablauf dieser Frist und vorbehaltlich der Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung werden die Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung gestellt.