Wells Fargo steigert die Dividende ab dem dritten Quartal

Der US-Bankkonzern Wells Fargo & Co. (ISIN: US9497461015, NYSE: WFC) will die Dividende ab dem dritten Quartal 2022 um 20 Prozent von 0,25 US-Dollar auf 0,30 US-Dollar anheben, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ankündigung der Erhöhung erfolgte nach Bekanntgabe der Ergebnisse des jährlichen Stresstests durch die Fed. Auch andere Finanzkonzerne, wie die Bank of America, Goldman Sachs, State Street oder Morgan Stanley, planen die Dividende als Folge der Ergebnisse des Stresstests zu erhöhen.

Auf das Gesamtjahr gerechnet werden künftig 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,99 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 40,18 US-Dollar (Stand: 28. Juni 2022).

Wells Fargo mit Sitz in San Franzisco wurde 1852 gegründet. Der Bankriese verfügt über ein Netz von über 7.200 Filialen, 13.000 Geldautomaten (ATMs) und beschäftigt über 260.000 Mitarbeiter. Der größte Aktionär von Wells Fargo ist die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway der Investmentlegende Warren Buffett. Im ersten Quartal (31. März 2022) wurde ein Gewinn von 3,67 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 4,64 Mrd. US-Dollar im Vorjahr erwirtschaftet, wie am 14. April berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 17,59 Mrd. US-Dollar nach 18,53 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 16,26 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 152,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Juni 2022).

Redaktion MyDividends.de