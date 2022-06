Habeck - Alte Kohlekraftwerke sollen nach Start von Nordstream-Wartung laufen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will eingemottete Kohlekraftwerke in der Gaskrise bereits in Kürze wieder anlaufen lassen.

Dies solle es möglich mache, die Einspeicherung von Gas für den Winter im Sommer weiter fortsetzen zu können, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag bei einer Konferenz der "Süddeutschen Zeitung". "Deswegen das Gesetz, Kohlekraftwerke reinzunehmen in dem Moment, wo die Wartungsarbeiten an Nordstream 1 beginnen." Diese sind ab dem 11. Juli vorgesehen und würden planmäßig rund zehn Tage dauern. Habeck warnte aber davor, sich darauf zu verlassen. Das Gesetz, das die Reaktivierung alter Kohlekraftwerke möglich machen würde, soll am 8. Juli im Bundesrat beschlossen werden. Die Meiler sollen so den Einsatz von Gaskraftwerken reduzieren.

Über die Pipeline Nordstream 1 wird schon seit Wochen deutlich weniger Gas geliefert als eigentlich möglich. Russland macht dafür Wartungsarbeiten an einer Turbine verantwortlich. Habeck nannte dies vorgeschoben, da es sich nur um eine Ersatzturbine handele. Die Pipeline könne eigentlich zu 100 Prozent ausgelastet sein.