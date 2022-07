Großbritannien: Industriestimmung fällt auf Zweijahrestief

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den britischen Industrieunternehmen hat sich im Juni spürbar verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 52,8 Zähler, wie S&P am Freitag in London mitteilte. Es ist der tiefste Stand seit zwei Jahren. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Rückgang auf 53,4 Punkte gerechnet. S&P-Direktor Rob Dobson erklärte die Eintrübung mit den Folgen des Brexit, Lieferengpässen, dem Krieg in der Ukraine und der globalen wirtschaftlichen Abkühlung./bgf/jsl/jha/