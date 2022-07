Aktionäre von LTC Properties erhalten monatliche Dividende

Die LTC Properties Inc. (ISIN: US5021751020, NYSE: LTC) schüttet weiterhin eine monatliche Dividende in Höhe von 19 US-Cents je Aktie an ihre Investoren aus. Aktionäre erhalten die nächste Zahlung für den Monat Juli am 29. Juli 2022 (Record date: 21. Juli 2022).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 2,28 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 38,82 US-Dollar (Stand: 1. Juli 2022) 5,87 Prozent. LTC Properties firmiert als REIT-Gesellschaft (Real Estate Investment Trust), die sich auf Seniorenheime und Gesundheitszentren spezialisiert hat. Im ersten Quartal (31. März 2022) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 40,79 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 40,28 Mio. US-Dollar), wie bereits am 28. April berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 14,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 13,6 Mio. US-Dollar). Der FFO je Aktie betrug 0,60 US-Dollar (Vorjahr: 0,62 US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 13,71 Prozent im Plus (Stand: 1. Juli 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,53 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de