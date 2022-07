American Financial Group hält die Dividende stabil

Die American Financial Group Inc. (ISIN: US0259321042, NYSE: AFG) wird am 25. Juli 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,56 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 15. Juli 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet kommen damit 2,24 US-Dollar zur Auszahlung. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 142,60 US-Dollar (Stand: 1. Juli 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,57 Prozent.

Die Holdinggruppe American Financial Group mit Sitz in Cincinnati, im US-Bundesstaat Ohio, hat sich auf die Bereiche Versicherungen und Investment spezialisiert. Die Versicherungssparte operiert unter dem Namen Great American Insurance Company und ist bereits im Jahr 1872 gegründet worden.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,59 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,51 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 4. Mai 2022 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 290 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 419 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2022 an der Wall Street mit 3,85 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 12,14 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de