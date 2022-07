COCA-COLA - Warren Buffett wird es freuen

The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 64,380 $ (NYSE)

Seit Jahrzehnten hält Starinvestor Warren Buffett der Aktie von Coca-Cola die Treue, ist selbst begeisterter Konsument des Erfrischungsgetränks. Rund 7 % des Portfolios seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway entfällt aktuell auf diesen Wert. Und die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzt.

Abwärtstrend im Fokus

Nach mehrtägigem Kampf hat die Aktie die Marke von 63 USD wieder zurückerobert und löste sich am vergangenen Freitag dynamisch nach oben. Eine Abwärtstrendvariante ausgehend vom Allzeithoch bei 67,20 USD stellt sich den Bullen nun noch in den Weg. Etabliert sich die Value-Aktie auch über dieser Trendlinie, wäre das Rekordhoch bei 67,20 USD das erste Ziel. Etwas darüber liegt bei 67,95 USD ein Projektionsziel. Insofern sollte eine Verschnaufpause zwischen 67,20 und 67,95 USD nicht überraschen.

Absicherungen können beispielsweise unter das Zwischentief bei 62,10 USD in den Markt gelegt werden. Die konservative mittelfristige Absicherungsvariante läge unter dem Junitief bei 58,25 USD.

Fazit: Als Trade bzw. Spekulation auf neue Hochs ist die Aktie von Coca-Cola einen Blick wert. Investoren sammeln den Titel dagegen als Standardinvestment in den USA in schwachen Phasen und damit antizyklisch ein.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 38,66 41,94 44,11 Ergebnis je Aktie in USD 2,32 2,47 2,65 KGV 28 26 24 Dividende je Aktie in USD 1,68 1,75 1,83 Dividendenrendite 2,61 % 2,72 % 2,84 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)