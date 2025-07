Heineken bekräftigt nach robusten Zahlen Jahresziele

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) -Gestützt auf eine anziehende Nachfrage in Asien und Afrika hat Heineken ein Halbjahresergebnis über Markterwartungen erzielt. Außerdem bekräftigte die niederländische Brauerei am Montag ihre Ziele für das Gewinnwachstum. Für 2025 rechnet Heineken weiterhin mit einem Anstieg des organischen operativen Ergebnisses um vier bis acht Prozent. Allerdings will das Unternehmen hierfür nun 500 Millionen Euro statt 300 Millionen einsparen. In den vergangenen sechs Monaten stieg der Betriebsgewinn den Angaben zufolge um 7,4 Prozent. Analysten hatten mit einem Plus von sieben Prozent gerechnet. Der Umsatz belief sich auf 16,92 Milliarden Euro.

Heineken ist in mehrfacher Hinsicht von den US-Einfuhrzöllen betroffen. Die USA sind ein wichtiger Absatzmarkt. Gleichzeitig dämpft die von der US-Zollpolitik ausgelöste Verunsicherung die Kauflaune in anderen Regionen. Aus diesem Grund begrüßte der Konzern den Handelsdeal zwischen den USA und der Europäischen Union (EU). Er werde nun alle Optionen prüfen. Dazu gehöre auch eine mögliche Verlagerung der Produktion.

