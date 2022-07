Infineon: Chance von 76,32 Prozent p.a.!

Aktuell könnte Infineon mehr verkaufen als der Chip-Spezialist unter Vollast produziert. Doch rechnen Anleger damit, dass trotz des aktuellen Nachfrageüberhangs der Aufschwung der Chipbranche bald zu Ende geht. In diesem Juni ist der Aktienkurs als Folge dieser Sichtweise von Infineon allein um rund 27 Prozent auf 22,29 Euro eingebrochen. Seit Jahresbeginn haben die Papiere sogar um die 45 Prozent an Börsenwert verloren. Im Vergleich dazu gab der Dax seit Anfang Januar lediglich 21 Prozent ab. Die Anleger fürchten den zyklischen Charakter der Halbleiterindustrie. So folgt bis dato auf starkes Wachstum meist der Einbruch. Laut dieser Betrachtungsweise sollte auf den Boom der letzten Jahre mittelfristig eine Schwächung der Gewinne folgen.

.

Zum Chart

.

Der Kurs von Infineon hat am gestrigen Montag, den 4. Juli mit 21,79 Euro jenes Niveau erreicht, wo das Papier vor dem Corona Sell Off im Jahr 2020 notierte. Der Corona Sell Off hat gezeigt, dass es bei bedrohlichen Rahmenbedingungen mit dem Kurs noch weiter bergab gehen kann. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die prognostizierten Wachstumszahlen bei Eintritt der Wirtschaft in eine Rezession nicht mehr haltbar sind und sich das Bild rasch ändern kann. Aktuell könnte Infineon noch mehr verkaufen als produziert werden kann. Die aktuellen Planzahlen für den Gewinn führen zu einem erwarteten KGV 2023/24 von 13,34, was per se nicht als überteuert erscheint, wenn die Planzahlen nicht revidiert werden. Weiters hat sich der Kurs von Infineon schon sehr weit nach unten entwickelte, was für eine baldige Bodenbildung sprechen könnte und den Kurs weiter innerhalb der Knockout-Grenzen halten würde.