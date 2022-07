KLA - Verkaufsdruck bleibt hoch

KLA Corp. - WKN: 865884 - ISIN: US4824801009 - Kurs: 296,260 $ (Nasdaq)

Die Aktie von KLA legte in den letzten Jahren eine massive Rally aufs Parkett. Im November 2008 startete nach einem Tief bei 14,81 USD eine mehrmonatige Bodenbildung, die Grundlage einer Rally bis auf das aktuelle Allzeithoch bei 457,12 USD war. KLA ist ein Zulieferer in der Chipindustrie. Das Unternehmen stellt Gerät zur Überwachung der Produktion und zur Waferinspektion her. Seit Monaten befindet sich die komplette Chipindustrie im Korrekturmodus. Davon ist auch die KLA-Aktie betroffen.

Seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2022 korrigiert der Wert. Dabei fiel er vor drei Wochen unter den Aufwärtstrend seit März 2021. Zwar kam es in der vorletzten Woche zu einem bullischen Konter, der aber in der letzten Woche mehr als vollständig abverkauft wurde. Die Aktie fiel in der letzten Woche auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit Januar 2022.

Wie tief denn noch?

Die Abwärtsbewegung in der KLA-Aktie ist intakt und frisch bestätigt. Sie dürfte daher noch länger andauern. Die nächsten wichtigen Unterstützungen liegen bei 268,89 USD und beim EMA 200 (Wochenbasis) bei 253,40 USD. Darunter wäre Platz bis zum Aufwärtstrend seit Dezember 2018 bei aktuell 195,11 USD. Ausgehend von einer der ersten beiden Unterstützungen könnte es zu einer Gegenbewegung in Richtung 335 USD kommen.

Eine neue große Rallyphase wäre aktuell erst mit einem Ausbruch über 381,63 USD möglich. Dann ergäbe sich Platz bis an das Allzeithoch und vielleicht sogar bis grob 700 USD.

Fazit: Kurzfristig sollte es die KLA-Aktie noch billiger geben. Aber anschließend besteht eine gute Chance auf eine größere Erholung.

KLA - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)