MERCK & CO. - Die Kopfschmerzen sind schnell verflogen!

Merck & Co. Inc. - WKN: A0YD8Q - ISIN: US58933Y1055 - Kurs: 92,420 $ (NYSE)

"Anleger haben Kopfschmerzen bei dieser PHARMA-AKTIE" schrieb ich vor zwei Wochen und meinte damit die Aktie von Merck & Co. Doch wie sich herausstellte, trat eine schnelle Gesundung der Patienten ein. Vielmehr hatten die Shorties arge Probleme, denn der Pharmatitel explodierte regelrecht und erreichte innerhalb weniger Tage ein neues Allzeithoch. Wie könnte es nun weitergehen?

Konsolidierung läuft

Der Ausbruch über die Marke von 94,92 USD gelang zwar auf Intraday-Basis, zum Handelsende am 27. Juni verließen die Bullen nach dem Run aber die Kräfte. Seither läuft eine Konsolidierung, im Zuge derer am vergangenen Freitag eine erste überzeugende Reversal-Kerze entstand. Mit oder ohne Umweg über die Unterstützungszone zwischen 90,01 bis 89,46 USD könnte die Pharma-Aktie folglich sich ein weiteres Mal an den Widerstand bei 94,92 USD heranpirschen. Ein Ausbruch würde auch das mittel- bis langfristige Bild weiter verbessern.

Bleibt der Konsolidierungstrend dagegen intakt und gibt die Aktie auch die Unterstützungszone um 90 USD auf, wäre mit einem Test des EMA50 bei rund 88,79 USD zu rechnen. Darunter wäre ein weiterer Test des Supportbereichs um 83 USD denkbar. Fallen der EMA200 und die Unterstützung bei 82,50 USD den Verkäufern zum Opfer, würde das Chartbild immer mehr Züge einer Topbildung annehmen. Mittelfristig wären in einem solchen Szenario Abgaben in den Bereich um 75 USD denkbar. Aktuell ist die Aktie von Merck & Co. von einem solchen Abverkauf aber weit entfernt.

Fazit: Vor zwei Wochen war das Chance-Risiko-Verhältnis bei der Aktie von Merck & Co. hervorragend, aktuell liegt eine andere Situation vor. Nach der mehrtägigen Konsolidierung ist die Aktie aber zumindest wieder einen Blick wert, müsste aber etwas weiter abgesichert werden. Prozykliker warten dagegen einen überzeugenden Ausbruch über die 95-USD-Marke ab.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 48,70 57,90 56,74 Ergebnis je Aktie in USD 6,02 7,38 7,41 KGV 15 13 12 Dividende je Aktie in USD 2,64 2,81 3,00 Dividendenrendite 2,86 % 3,04 % 3,25 % *e = erwartet

Merck & Co.-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)