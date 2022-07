CUREVAC - Ist das ein Hoffnungsschimmer?

CureVac N.V. Namensaktien o.N. - WKN: A2P71U - ISIN: NL0015436031 - Kurs: 14,240 $ (Nasdaq)

Curevac gab heute bekannt, dass man Klage gegen BioNTech und zwei Tochterunternehmen wegen Patentrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Covid-19 Impfstoffs eingereicht hat. Die Aktie steigt auf Tradegate um 3,04 %. In den folgenden Ausführungen wird aber der Chart von der Nasdaq betrachtet.

Das Börsendebüt der Aktie gab es am 14.08. 2020. Sie begann quasi sofort mit der Ausbildung einer großen SKS-Topformation, die mit dem Rückfall unter die Nackenlinie am 01. Oktober 2021 vollendet wurde. Daraus ergab sich ein rechnerisches Ziel bei rund 15,00 USD. Am 09. März arbeitete die Aktie dieses Ziel mit einem Tief bei 14,20 USD ab.

Anschließend startete eine Bodenbildungsversuch, der aber nicht gelang. Am 13. Juni fiel der Wert auf ein neues Allzeittief ab. Inzwischen liegt das aktuelle Allzeittief bei 12,90 USD. Zuletzt hat sich die Aktie etwas erholt. Sie pendelt seit Tagen um das alte Allzeittief bei 14,20 USD. Mit dem heutigen Anstieg, so er sich in den USA bestätigt, würde der Wert wieder über diese Marke ansteigen.

Aber schon bei 16,08-16,31 USD und vor allem bei 20,70 USD bis 21,76 USD, dem Abwärtsgap vom 21. Januar 2022, warten wichtige Hürden.

Jetzt Erholung?

Die Curevac-Aktie hat kurzfristig Erholungspotenzial bis ca. 16,08/31 USD oder sogar 20,70-21,76 USD. Ein mittelfristiger Boden zeigt sich bisher aber nicht. Daher wäre eine Aufwärtsbewegung zu diesen Zielen nur eine Erholung innerhalb des langfristigen Abwärtstrends.

Sollte die Aktie unter 12,90 USD abfallen, könnte die Abwärtsbewegung direkt weitergehen. Mögliche Ziele lägen dann bei ca. 9,88 USD oder sogar 7,52 USD.

Fazit: Eine Investition in Curevac ist hochriskant. Aber kurzfristig bieten sich Chancen. Mittelfristig wird viel von den Erfolgsaussichten der Klage abhängen. Denn BioNTech macht enorme Umsätze mit dem Impfstoff. Im letzten Jahr lag der Umsatz von BioNTech bei 18,98 Mrd. EUR. Sollte Curevac davon 10 % bekommen, entspräche diese Zahlung fast schon der aktuellen Marktkapitalisierung von Curevac. Aber ein solcher Prozess wird Jahre dauern und die Erfolgsaussichten sind ungewiss.

