DAX® - Auf der Suche nach einem neuen Gleichgewicht

Der gestrige US-Feiertag schlägt sich hierzulande in einem recht dünnen DAX®-Handelsvolumen nieder. Ins Auge sticht zudem, dass die letzten drei Tagesschlusskurse in einem engen Kursband zwischen 12.773 und 12.813 Punkten ausgeprägt wurden. Diese Bewegungsarmut gibt uns nochmals die Gelegenheit, die jüngste Kursentwicklung Revue passieren zu lassen. Mit einem zweistelligen Kursminus war der Juni 2022 für die deutschen Standardwerte tatsächlich der schlechteste Juni der Börsengeschichte. Nur der Juni 2008 brachte in der Hochphase der Finanzmarktkrise Kursverluste in vergleichbarer Größenordnung (-9,6 %). Um charttechnisch den größten Druck vom DAX® zu nehmen, bedarf es deshalb zumindest einer Rückeroberung des Tiefs von Mitte Juni bei 13.008 Punkten. Dann wäre auch die erste der jüngsten beiden Abwärtskurslücken geschlossen. Auf der Unterseite bilden dagegen die beiden Tagestiefs bei 12.623/12.619 Punkten einen wichtigen „support“. Ein neues Bewegungstief würde die jüngsten Stabilisierungsansätze bereits wieder zunichtemachen und das bisherige Jahrestief vom März bei 12.439 Punkten in den Mittelpunkt rücken. Das untere Bollinger Band (akt. bei 12.332 Punkten) bildet danach eine weitere Unterstützung.

DAX® (Daily)

Quelle: Guidants² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Guidants²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.