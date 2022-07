Russell 2000 Index: Keine leichte Aufgabe

Der US-amerikanische und breit aufgestellte Russell 2000 Index hat seine Verluste vor Kurzem im Bereich einer markanten Unterstützung aus Ende 2018 gestoppt und versucht sich in diesem Bereich nun an einer Stabilisierung. Allerdings ist der Weg nach oben durch zahlreiche Widerstände gekennzeichnet, ein Anstieg darüber wird nicht leicht werden!

Allerdings mehren sich derzeit auch die Zeichen nach den crashartigen Kursverlusten seit Anfang dieses Jahres auf eine Stabilisierung, zumal die Abwärtsdynamik zuletzt etwas abgenommen hat. Aus technischer Sicht ist der Markt ohnehin stark überverkauft, sämtliche Indikatoren und Oszillatoren schlagen in Kaufsignale um.

Das ist zwar noch kein eindeutiges Indiz für eine Kehrtwende an der markanten Unterstützung um 1.740 Punkten für den Russell 2000 Index, allerdings könnte durchaus ein Kurssprung über den 200-Wochen-Durchschnitt Kurspotenzial zurück an die Hürde um 1.907 Punkten freisetzen, darüber käme der 50-Wochen-Durchschnitt im Bereich von 2.000 Punkten als mögliches Ziel in Betracht.

Geht es dagegen unter die aktuellen Jahrestiefs von 1.640 Punkten runter, müssen sich Investoren mit weiteren Verlusten auf 1.432 Punkte anfreunden. Dann aber wäre der Weg zur Oberseite bis auf Weiteres versperrt und ohne größere Kraftanstrengung auch nicht zu bewältigen.