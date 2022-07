DGAP-News: ecotel communication ag: Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen erfolgreich abgeschlossen

DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Vertrag/Stellungnahme

ecotel communication ag: Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen erfolgreich abgeschlossen



06.07.2022

Einmalerlös von rund 14,9 Mio. EUR vor Steuern realisiert

Zusätzlicher Konzernüberschuss von ca. 10,5 Mio. EUR bzw. von ca. 3,00 EUR beim Ergebnis je Aktie (EPS) im laufenden Geschäftsjahr erwartet

Düsseldorf, 06. Juli 2022



ecotel communication ag meldet den erfolgreichen Abschluss der Transaktion zur Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen. Damit konnte der in der Ad-hoc-Mitteilung vom 4. Juni 2022 benannte Vertrag innerhalb des avisierten Zeitfensters vollzogen werden. Nach Abzug von Transaktionskosten konnte ein Einmalerlös in Höhe von rund 14,9 Mio. EUR vor Steuern erzielt werden. Der Konzernüberschuss im Geschäftsjahr 2022 wird hierdurch voraussichtlich um ca. 10,5 Mio. EUR höher ausfallen als ursprünglich geplant; das Ergebnis je Aktie (EPS) wird sich daher zusätzlich um ca. 3,00 EUR erhöhen.



Der Transaktion waren verschiedene Netzoptimierungsprojekte über einen Zeitraum von rund zwölf Monaten vorausgegangen, in deren Verlauf sowohl die Ressourcenverwaltung als auch die systemische Nutzung optimiert werden konnte.



Im Ergebnis konnten dadurch rund 300.000 Internetressourcen übertragen werden, welche auch langfristig nicht mehr für das operative Geschäft benötigt werden. Mit dem Abschluss der Übertragung verbleiben in der ecotel communication ag noch weitere ca. 750.000 Ressourcen, von denen derzeit etwa die Hälfte für den Betrieb der Netzwerkinfrastruktur sowie für die Kunden der ecotel-Gruppe allokiert sind. Aktuell evaluiert das Unternehmen, ob weitere Optimierungen in der Nutzung möglich sind und wie viele Internetressourcen für das zukünftige Wachstum benötigt werden.



Der Vorstand überarbeitet derzeit die Strategie für die Unternehmensgruppe und beabsichtigt, diese in den kommenden Monaten vorzustellen.



Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 55.000 Datenanschlüsse und über 440.000 Sprachkanäle bereit.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



Investor Relations

ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail:



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter



