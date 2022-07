Diese Top-Dividendenaktie ist in unter 4 Jahren 113 % im Wert gestiegen! (Und zahlt 6 % Dividendenrendite!)

The Motley Fool · 06.07.2022, 05:52 Uhr

Eine Top-Dividendenaktie, die in unter 4 % Jahren 113 % im Wert gestiegen ist? Na klar, das ist möglich. Zwar sollten wir erwähnen, dass es sich um eine besondere Chance zu günstigen Konditionen handelte. Aber: Es ist eben möglich, mit derartigen Qualitätsaktien unter gewissen Umständen herausragende Resultate zu erzielen.

Die Dividende wäre zu den 113 % übrigens noch dazugekommen. Gemessen an der heutigen Dividende und dem damaligen Einstandskurs würde man als Investor sogar auf 6 % Dividendenrendite kommen. Das zeigt, dass außergewöhnliche Investitionen zu außergewöhnlichen Zeitpunkten möglich sein können. Vielleicht auch jetzt, wenn wir auf die Bewertungen so mancher Aktie blicken.

Top-Dividendenaktie mit 113 % Kursperformance in 4 Jahren!

Fangen wir vielleicht beim Namen an: Die Top-Dividendenaktie, die auf 113 % Kursperformance gekommen ist, ist die von General Mills (WKN: 853862). Seit Dezember des Jahres 2018 sind die Anteilsscheine von 34,14 Euro bis auf 72,88 Euro geklettert. Das entspricht einer solchen Performance. Im laufenden Börsenjahr 2022 beträgt die Performance bereits 24,4 %, womit die Aktie an die bisherige Erfolgsgeschichte anknüpft.

Aber was ist der Investment-Case in den vergangenen Jahren gewesen? General Mills ist im Jahre 2018 und zum Ende des Jahres eine Chance gewesen, von der die Investoren lieber fernblieben. Das Management kaufte Blue Buffalo für einen Milliardenbetrag, um in das Segment der Tiernahrung einzusteigen. Dadurch hat man sich stärker verschuldet. Allerdings eröffnete genau das die Chance, ein Segment aufzubauen, das im letzten Quartal 610 Mio. US-Dollar Umsatz erlöste und um 37 % gewachsen ist. Davon 27 % aufgrund von Pricing Power. Es ist ein cleverer Schritt gewesen, den das Management dieser Top-Dividendenaktie gegangen ist. Auch wenn die Investoren das damals noch nicht gesehen haben.

Heute ist es die Qualität und die Pricing Power, die General Mills so besonders machen. Das Wachstum hält an, nicht nur im Bereich der Tiernahrung. Schließlich hat der US-Konzern zuletzt Preissteigerungen von 15 % im US-Lebensmittelgeschäft durchsetzen können. Das zeigt: Defensive Klasse zahlt sich aus, die günstige Ausgangslage im Jahr 2018 ist einfach zu preiswert gewesen.

Eine solide Dividendenaktie

Hinter dieser Top-Aktie, die 113 % im Wert zulegen konnte, steckt jedoch auch eine solide Dividendenaktie. Schließlich hat das Management seit dreieinhalb Jahrzehnten inzwischen eine zumindest konstante Ausschüttung geleistet. Schon damals lag die Dividendenrendite jedenfalls bei deutlich über 5 %. Inzwischen hat es zweimal eine Dividendenerhöhung von 4 % und 6 % gegeben. Dadurch wäre die Dividendenrendite jetzt auf über 6 % gestiegen. Auch das ist bemerkenswert.

Zumal das Ausschüttungsverhältnis sogar bei lediglich knapp über 50 % liegt, was sogar noch Spielraum übrig lässt. General Mills im Jahre 2018 zu kaufen, ist eine sehr clevere Investition gewesen. Auch wenn sie damals aufgrund von Investitionen, der Verschuldung und dem Produktportfolio nicht so aussah. Aber jetzt zeigt sich: Sie ist sogar einer der guten Performer der vergangenen Jahre.

