IRW-News: Exploits Discovery Corp. : Exploits stärkt technische Kompetenzen weiter

Vancouver, British Columbia - 6. Juli 2022 - Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQX: NFLDF) (FWB: 634) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Doug Cater mit Wirkung zum 6. Juli 2022 in das Board of Directors berufen hat und Mark Richardson als leitenden Explorationsgeologen in seinem Explorationsteam willkommen heißt.

Herr Doug Cater P. Geo, FGC, ist ein professioneller Geologe mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Exploration und der Förderung von Edelmetallen, unter anderem im Projektmanagement von Explorationsprogrammen und Bergbauprojekten.

Von Januar 2016 bis Januar 2019 war Doug Cater als Vice President Exploration (Kanada) für Kirkland Lake Gold Ltd. tätig, ein großes kanadisches börsennotiertes Goldbergbauunternehmen mit aktiven Minen und Explorationsprojekten im Nordosten Ontarios und in Australien. Er zeichnete für die geologische Due-Diligence-Prüfung im Rahmen der Übernahme von Newmarket Gold, dem Eigentümer der Mine Fosterville, verantwortlich. Nach der Übernahme baute Kirkland Lake Gold die Mine Fosterville zu einer der hochgradigsten, kostengünstigsten und profitabelsten aktiven Goldminen der Welt aus. Im Jahr 2019 gründete Herr Cater das Beratungsunternehmen D. F Cater Consulting Geologist Ltd. als Beratungsunternehmen, das Konzessionsbewertungen, technische Berichte und Projektmanagementdienste für Bergbau- und Mineralexplorationsunternehmen durchführt. Herr Cater ist ein Director von Sierra Metals Inc. und Mayfair Gold Corp. Er ist ein Absolvent des ICD-Rotman Directors Education Program.

Mark Richardson ist ein führender Geologe mit Erfahrung in der Greenfield-Goldexploration. Zuletzt war Mark als Projektgeologe bei Labrador Gold Corp. tätig, wo er maßgeblich an der Entwicklung des Konzepts beteiligt war, das zur Entdeckung von Big Vein, Golden Glove, der HTC-Zone und der Doyle-Zone führte. Marks frühere Aufgaben als Explorationsgeologe bei GeoVector umfassten die Kartierung und die Identifizierung von wichtigen mineralisierten Scherzonen in stark verformten vulkanischen und sedimentären Schichten. Mark hat einen MSc.-Abschluss von der University of New Brunswick, wo er sich in seiner Abschlussarbeit mit den strukturellen Kontrollen der Mineralisierung in turbiditischen Goldvorkommen befasste.

Das Unternehmen gibt überdies bekannt, dass Herr William Sheriff mit Wirkung zum 6. Juli 2022 als Director des Unternehmens zurückgetreten ist. Das Unternehmen dankt Herrn Sheriff für seine Beiträge zum Unternehmen und wünscht ihm viel Erfolg bei seinen neuen Unternehmungen.

Jeff Swinoga, President und CEO, erklärt: Im Namen unseres Board of Directors freue ich mich sehr, Doug Cater in unserem Board begrüßen zu dürfen. Sein umfangreiches und aufschlussreiches technisches Wissen beruht auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Explorationsteams für große und mittelständische Bergbauunternehmen sowie auf seinen Kenntnissen über hochgradige, strukturell kontrollierte Goldlagerstätten in Ostkanada und bei Fosterville in Australien. Doug wird bei der Umsetzung unserer Explorationspläne auf einer der größten und strategischsten Liegenschaften rund um den Grundbesitz von New Found Gold in der wunderschönen Provinz Neufundland und Labrador wichtigen Beiträge leisten.

Unser Team ist nun weitgehend komplett, nachdem es uns gelungen ist, außergewöhnlich talentierte Personen wie Ken Tylee, der im April als VP Exploration zu uns stieß, und Mark Richardson, der seit Juni unser bereits erfahrenes und lokales Explorationsteam verstärkt, für das Unternehmen zu gewinnen.

Ich möchte Bill Sheriff persönlich und im Namen unseres Boards für seine bedeutenden Beiträge zu Exploits danken und ihm zu seinen neuen Unternehmungen gratulieren.

Ken Tylee, VP Exploration, fügt hinzu: Wir freuen uns sehr, dass wir jemanden mit Marks Talent für Exploits gewinnen konnten, insbesondere angesichts seiner beträchtlichen lokalen Explorationskenntnisse. Ich habe bereits beobachtet, dass Mark einen positiven Einfluss auf das technische Team von Exploits Discovery in Gander ausübt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unser gesamtes Team über die technischen Fähigkeiten und die aggressive Einstellung verfügt, um unsere Chancen auf eine Goldentdeckung entlang der nördlichen Erweiterungen der Strukturzonen Appleton, Valentine und Dog Bay zu maximieren.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens diesen Personen Incentive-Aktienoptionen auf den Kauf von insgesamt 450.000 Stammaktien des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,25 Dollar gewährt hat. Die Aktienoptionen verfallen am 6. Juli 2025.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet derzeit aktiv die ungefähr 2.000 Quadratkilometer umfassenden Mineralkonzessionen Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow.

Exploits ist der Auffassung, dass der Goldgürtel der Exploits Subzone, der sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die Ergebnisse geliefert haben, wie etwa das Entdeckungsbohrloch von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone steht seit Ende 2019 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei hochgradige Goldentdeckungen durch Newfound Gold und Labrador Gold sowie eine fortgeschrittene Ressourcenerschließung durch Sokoman Minerals zu verzeichnen sind.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone und die umliegenden Regionen untersucht und nach der Auswahl einzelner Landclaims für Absteckungen, den Kauf oder Joint Ventures ein Grundstückspaket entwickelt, das Möglichkeiten für erstklassige Entdeckungen und Minenerschließungen bietet. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und das geologische Verständnis zu nutzen und zu einem der größten Explorationsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.

FÜR DAS BOARD

/gez./ Jeff Swinoga

President und CEO

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

