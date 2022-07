Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.07.2022 Kursziel: 90,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner Vertiefte Zusammenarbeit im Zuge einer Mehrheitsübernahme des Beraternetzwerks VB Select avisiert Netfonds gab am Freitag bekannt, eine bindende Absichtserklärung über den Kauf von 50,1% an seinem langjährigen Partner VB Select aus Leipzig unterzeichnet zu haben. Gesellschaften langjährig verbunden: Die VB Select AG ist ein Zusammenschluss rechtlich und wirtschaftlich selbstständiger Finanzmakler, Finanzierungsberater sowie Investment- und Wertpapierspezialisten. Die bundesweit über 140 Partner waren zuvor überwiegend bei Banken, Sparkassen und Versicherungen tätig. Im Sinne einer Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen nutzen sie nun zentrale Ressourcen und teilen sich ihr Know-how. Das 2009 gegründete Beraternetzwerk für Bank- und Versicherungskaufleute ist bereits seit 2011 ein Partner von Netfonds. So nutzt VB Select seither das Haftungsdach NFS Netfonds für seine Investmentberatung und Vermittlung von Vermögensverwaltungsmandaten. Laut Vorstand ist VB Select durch ein dynamisches Wachstum im Investmentgeschäft inzwischen der bedeutendste Kunde geworden. Im Gegenzug greifen die Vertriebspartner von Netfonds auf "Finanzierung Select" zurück, ein Angebot der VB Select AG für die Beratung und Abwicklung von Immobilienfinanzierungen. Beanspruchter Leistungsumfang wird deutlich erweitert: Die ausschließliche Nutzung der FinFire-Plattform von VB Select-Beratern im Investmentgeschäft soll z.B. um die Versicherungs- und Baufinanzierungsgeschäfte ergänzt werden. Angesichts der starken Wettbewerbsposition von VB Select bei Finanzierungen wird dieser Bereich in die neugegründete Tochtergesellschaft NCS Netfonds Credit Service GmbH (NCS) eingebracht und um zusätzliche Services ergänzt. Ferner ermöglichen die gebündelten Kräfte u.E. eine höhere Abschlussquote bei der Gewinnung weiterer Tied-Agents. So profiliert sich VB Select vor allem mit monatlichen Vertriebsschulungen, einer Vielzahl von Produkt-Bundles sowie optionalen Büroarbeitsplätzen für einen Präsenzaustausch. Transaktionsdetails: VB Select bringt 50,1% seiner Anteile in die Netfonds AG ein und erhält im Gegenzug neu ausgegebene Netfonds-Aktien. Der Jahresabschluss 2020 im Bundesanzeiger weist einen Bilanzgewinn von 414 Tsd. Euro und eine Bilanzsumme von 1,3 Mio. Euro aus. Im Falle eines durchschnittlichen Nettoumsatzes von 17.714 Euro, wie ihn die bisherigen Tied-Agents von Netfonds zuletzt erzielten (vgl. Comment 20.06.), dürften die VB Select-Berater Nettoerträge i.H.v. 2,5 Mio. Euro p.a. erzielen. Dies geht u.E. näherungsweise mit Bruttoerträgen von 12,5 Mio. Euro einher. Unter Annahme eines Umsatz-Multiples von 0,8x halten wir eine aktienbasierte Gegenleistung i.H.v. 5,0 Mio. Euro für realistisch. Der PE-Investor Hg Capital hat zu Jahresbeginn 60% des deutlich größeren Maklerpools Fonds Finanz (Umsatz: 192,5 Mio. Euro) sogar für rund 200 Mio. Euro (Multiple: 1,7x) erworben. Die Anpassung des Bewertungsmodells nehmen wir nach Transaktionsabschluss vor, den das Management im laufenden dritten Quartal erwartet. Derzeit steht die Übernahme u.a. noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines Einbringungsvertrags. Fazit: Nach einem erfreulichen Jahresauftakt sorgt die beabsichtigte Mehrheitsübernahme von VB Select für weiteren positiven Newsflow. Unsere Prognosen werden wir nach Vollzug des Deals aktualisieren. 