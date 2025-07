Müde Reaktion auf Japan-Deal und Ergebnisse | Google und Tesla nach Closing

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die Einigung im Handelsstreit mit Japan sorgt vor allem bei den Autowerten für eine weltweite Gegenbewegung. Die japanische Auto-Industrie wird ebenfalls den vereinbarten 15% Zollsatz zahlen. Einen Sektoren-Zoll gibt es nicht! Sehen wir gleiches bei den europäischen Autowerten, dürfte die Branche aufatmen. Die EU wird heute in Washington die Verhandlungen mit den USA fortsetzen. Außerdem soll am Montag in Stockholm ein Treffen zwischen Finanzminister Scott Bessent und den Vertretern Chinas stattfinden. Wir sehen bei selbst erfreulichen Ergebnissen teils Abgabedruck. Das betrifft unter andere, die Aktien von AT&T, Hilton, SAP und Texas Instruments. Zudem warten Marktteilnehmer auf die nach dem Closing anstehenden Ergebnisse von insbesondere Google und Tesla. So verhalten die Wall Street gestern war, haben wir unter Oberfläche eine bessere Marktbreite gesehen. 80% der Aktien im S&P 500 konnten zulegen. Es waren wenige Tech-Riesen, die den Nasdaq 100 und S&P 500 belastet haben. Nvidia und Broadcom waren für 83% des Rückgangs im Nasdaq verantwortlich.



00:00 Themenüberblick | Rückschau gestern

01:57 Handelsabkommen mit Japan | Reaktionen auf Deal

07:07 Tech-Sektor: ASML | SAP | Texas Instruments | Google u.m.

09:48 AT&T | Hilton | GE Vernova | Hasbro | Untitive Surgical u.v.m.

13:01 Ausblick Ergebnisse heute Abend

14:26 Tesla | Google: Capex-Investitionen im Fokus | Weymo

18:17 Analysten: Meta | Roblox | GM | Royal Caribean u.m.