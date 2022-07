Roboterhund 'Spot' im Einsatz am Hamburger Hafen

HAMBURG (dpa-AFX) - Ein mobiler Roboterhund sucht zurzeit in der fast 50 Jahre alten Köhlbrandbrücke am Hamburger Hafen nach Schäden. "Spot" ist mit verschiedenen Sensoren und einer Kamera mit 30-fachem Zoom ausgestattet, wie die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) mitteilte. Der elektronische Vierbeiner kostete die HPA mehr als 100 000 Euro. "Er fasziniert und begeistert, vor allem bietet er einen konkreten Mehrwert", sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. Der Roboter werde unter anderem dabei helfen, die Lebensdauer von Bauwerken optimal auszuschöpfen. In Zukunft soll "Spot" auch für Menschen anstrengende und teils gefährliche Tätigkeiten übernehmen./kge/DP/zb

