VONOVIA - Erholungschancen am großen Abwärtsziel

In der letzten Big-Picture-Chartanalyse zur Vonovia-Aktie von Mitte Mai war ich bereits auf die Struktur des Abverkaufs seit den Sommermonaten des letzten Jahres eingegangen und hatte auf die Bedeutung der Zone um 31,44 EUR hingewiesen, die einen wichtigen Unterstützungsbereich dargestellt hatte. Zunächst wurde dieser auch wie erwartet für eine Erholung genutzt, ehe die nächste Abwärtswelle zu einem Abverkauf unter die Marke und damit zu einem Einbruch an das nächsttiefere Ziel bei 28,11 EUR geführt hatte.

Zielzone bei 26,84 - 28,11 EUR erreicht

Vonovia Chartanalyse (Wochenchart)

Damit steuert die Aktie jetzt also schon das nächste Entscheidungslevel an, denn mit dem Ziel bei 28,11 EUR und der Unterstützung bei 26,84 EUR, einem Zwischentief aus dem Dezember 2016 - stellen sich dem Abwärtstrend gleich zwei markante Supports in den Weg. Aktuell ist mit einer Bodenbildung und einer kurzfristigen Erholung ausgehend von diesem Bereich zu rechnen. Ein Anstieg über das Zwischentief bei 30,08 EUR wäre dabei das erste prozyklische Zeichen für eine Gegenbewegung, die zunächst bis 31,44 und 32,48 EUR reichen kann. Darüber wäre den Käufern schon der erste Kurssprung bis 36,11 und 37,41 EUR zuzutrauen.

Ungeachtet der Chancen auf der Oberseite ist der Abwärtstrend der Vonovia-Aktie natürlich solange weiter intakt, als der Widerstand bei rund 39,00 EUR nicht durchbrochen wurde. Daher sollte man wieder auf der Hut sein, falls die Aktie doch noch unter 26,00 EUR fällt. Die nächsten Abwärtsziele lägen dann bei 24,45 und 23,57 EUR. Selbst ein Einbruch auf 18,80 - 20,00 EUR wäre dann nicht mehr auszuschließen.

Charttechnisches Fazit: Die Vonovia-Aktie hat mit 26,84 bis 28,11 EUR einen wichtigen Ziel-und Unterstützungsbereich angelaufen und könnte dort in den nächsten Tagen eine steile Erholung starten. Erste Ziele lägen bei 32,46 und 34,38 EUR.

Vonovia Chartanalyse (Tageschart)

