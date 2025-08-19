Werbung ausblenden
Leichter Optimismus nach Gipfeln

Rüstungswerte unter Druck

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Europäische Rüstungswerte haben am Dienstag wieder nachgegeben. Die Aktien von Rheinmetall und Renk prallten im frühen Handel von ihren 100-Tage-Linien deutlich nach unten ab, Hensoldt korrigierten bis an dieses mittelfristige Trendbarometer, das technisch orientierte Anleger oft beachten.

Zu Wochenbeginn hatten die Aktien noch vom ergebnislosen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin profitiert. Nach dem Treffen zwischen Trump, seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj und einigen europäischen Regierungschefs herrscht nun wieder leichter Optimismus hinsichtlich eines Wegs aus dem Ukraine-Krieg.

Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zog eine positive Bilanz der Gespräche im Weißen Haus. "Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden", sagte er.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
RENK Group
Hensoldt
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Appleheute, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden