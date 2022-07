ANALYSE-FLASH: Oddo BHF startet Indus Holding mit 'Outperform' - Ziel 28 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Indus Holding mit "Outperform" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Beteiligungsgesellschaft verfüge über zahlreiche Stellhebel, schrieb Analyst Fabian Semon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So könnten sich sowohl Kosteneinsparungen als auch eine Markterholung im Automobilsegment günstig auswirken. Zudem könnten das Profil des Beteiligungsportfolios geschärft und Synergien realisiert werden./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 07:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 07:52 / MESZ

