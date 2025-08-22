Dax-Gewinner des laufenden Quartals
Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Anski21 / Shutterstock.com
Aktien der Commerzbank haben nach ihrer jüngsten Kursrally am Freitag in einem stabilen Gesamtmarkt fast vier Prozent eingebüßt. Noch am Vortag hatten sie mit fast 38 Euro einen neuerlichen Höchststand seit März 2011 erreicht.
Im laufenden Jahr gewannen sie dabei 141 Prozent und im dritten Quartal 42 Prozent. Im laufenden Quartal sind sie klarer Dax-Favorit, auf Jahressicht stehen nur Rheinmetall noch besser da.
Der 2025 insgesamt enorm starken europäischen Bankenbranche liefen Commerzbank-Papiere ebenfalls voran. Haupttreiber der Rally bei der Commerzbank war das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme des Frankfurter Geldhauses. Die Commerzbank wehrt sich dagegen.
onvista Premium-Artikel
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
Deutsche-Bank-AnalyseAbstufung zieht der Commerzbank-Rally erst einmal den Stecker18. Aug. · dpa-AFX
Aktien New YorkZurückhaltung auf hohem Niveau - Nasdaq verliert anderthalb Prozent20. Aug. · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street dürfte sich vor Notenbanken-Treffen kaum bewegen19. Aug. · dpa-AFX
Aktien New YorkDow im Plus, Nasdaq schwächelt vor Notenbanken-Treffen19. Aug. · dpa-AFX
TechnologiekonzernIntel vorbörslich stark - Softbank-Einstieg hellt Stimmung auf19. Aug. · dpa-AFX