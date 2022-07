NAGARRO - Geht es noch eine Etage tiefer?

Nagarro SE Namens-Aktien o.N. - WKN: A3H220 - ISIN: DE000A3H2200 - Kurs: 108,600 € (XETRA)

"Ist das nun die Wende bei diesem SDAX-Titel?", fragte ich im Mai und meinte die Aktie von Nagarro. Nach der Analyse arbeitete sich der Wert zwar einige Wochen mühsam nach oben, der Abverkauf im Juni brachte aber auch hier neue Jahrestiefs mit sich.

Newstechnisch herrscht seit Mai Funkstille. Gemessen an den aktuellen Analystenschätzungen ist die Aktie inzwischen passabel bewertet. Ob hier aber die Schätzungen wie bei so vielen Unternehmen reduziert werden müssen, werden wir wohl erst im August erfahren. Dann stehen die Halbjahreszahlen des IT-Dienstleisters an.

Bärenattacke auf den EMA200 Woche

Aus charttechnischer Sicht hängt die Aktie am seidenen Faden in Form des EMA200 Woche bei derzeit rund 108,90 EUR. In den vergangenen beiden Wochen gelang es den Bullen, den Kurs über diesem gleitenden Durchschnitt zu halten. Aktuell läuft die dritte Bärenattacke. Wird auch diese gekontert, könnte sich die Aktie noch einmal in Richtung 115,50 bis 121,50 EUR erholen. Erst darüber wäre mit weiteren Gewinnen in Richtung 133 EUR zu rechnen.

Wird der EMA200 Woche dagegen aufgegeben, dürfte der Tech-Titel in den zweistelligen Kursbereich abverkauft werden. Genauer handelt es sich um eine Unterstützungszone zwischen 99,40 und 98,00 EUR.

Fazit: Die Halbjahreszahlen im August sollten bei Nagarro für Klarheit sorgen. Interessierte Anleger merken sich den Kursbereich knapp unter der 100-EUR-Marke vor.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 546,00 802,00 983,50 Ergebnis je Aktie in EUR 2,22 3,27 4,84 Gewinnwachstum 47,30 % 48,01 % KGV 49 33 22 KUV 2,7 1,9 1,5 PEG 0,7 0,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Nagarro-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)