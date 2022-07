DEXCOM - Bodenbildung oder Trendfortsetzung?

DexCom Inc. - WKN: A0D9T1 - ISIN: US2521311074 - Kurs: 78,050 $ (Nasdaq)

2018 galt Dexcom in Deutschland noch als Geheimtipp, inzwischen würde man den Anbieter von Geräten zur Blutzuckerüberwachung wohl in einem Atemzug mit dem Mitbewerber Abbott Laboratories nennen. Beide Unternehmen kommen im CGM-Markt, also dem Markt der kontinuierlichen Blutzuckermessgeräte, zusammen auf einen Marktanteil von 90 %, teilen sich das Geschäft also mehr oder weniger unter sich auf.

Dem Platzhirsch "eingeheizt"

Dexcom ist für Wachstumsfans aber der interessantere Wert, da das Unternehmen ein reinrassiger Play ist, während bei Abbott der Bereich CGM nur einer von vielen ist. Abbotts Börsenwert ist mit knapp 190 Mrd. USD aktuell mehr als sechsmal so groß wie der von Dexcom. Das zeigt, wie beeindruckend die Leistung des Dexcom-Managements war und immer noch ist, als kleiner Player vor vielen Jahren aufgrund herausragender Technologie dem Platzhirsch sukzessive Marktanteile abzuluchsen. Die Dexcom-Aktie war im Jahr 2021 aber horrend bewertet, teilt somit das Schicksal vieler Tech-Titel. Und selbst nach einer Kurshalbierung vom Allzeithoch bleibt die Bewertung schwierig.

Aktuell zahlen Anleger für einen Umsatz im Jahr 2022 von vorausichtlich knapp 3 Mrd. USD ein KUV von gut 10. Die KGVs betragen 95 und 67. Zwar dürfte Dexcom auch in den kommenden Jahren deutlich zweistellig wachsen, sollte sich das Wachstum aber abschwächen bzw. die Analysten zu optimistisch kalkuliert haben, wäre auch eine weitere Kurshalbierung denkbar.

Schlüsselstelle erreicht

Der übergeordnete Abwärtstrend der vergangenen Monate ist bei dem Diabetes-Play wenig überraschend voll intakt. Es gelang den Bullen ausgehend von der Marke von 66,80 USD eine Erholung einzuleiten. In der Vorwoche erreichte die Aktie den EMA50 und prallte daran ab. Erst wenn dieser gleitende Durchschnitt überschritten und auch das Hoch bei 82,85 USD überwunden ist, wäre eine Ausdehnung der Erholung in Richtung 91,43 USD denkbar.

Kurzfristig dürfen sich die Bullen keine weitere Schwäche mehr erlauben. Bereits ein Bruch des Kreuzsupports bei 77,71 USD per Tagesschlusskurs könnte Abgaben in Richtung 72,51 USD auslösen. Wiederum darunter wird ein Test des Supports bei 66,80 USD wahrscheinlich.

Fazit: Dexcom ist ein herausragendes Unternehmen, dessen Aktie aber auch nach der Korrektur immer noch sehr teuer bewertet ist. Trader sollten in der aktuellen Situation über Gewinnmitnahmen nachdenken. Eine abgeschlossene Bodenbildung liegt nicht vor.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 2,45 2,92 3,51 Ergebnis je Aktie in USD 0,67 0,82 1,17 Gewinnwachstum 22,39 % 42,68 % KGV 116 95 67 KUV 12,5 10,5 8,7 PEG 4,3 1,6 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

DexCom-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)