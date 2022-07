DGAP-News: Analyst Research: Neues Research zu Erin Ventures zeigt massive Unterbewertung

Emittent / Herausgeber: Analyst Research / Schlagwort(e): Research Update/Bohrergebnis

Analyst Research: Neues Research zu Erin Ventures zeigt massive Unterbewertung



13.07.2022 / 15:16

Neues Research zu Erin Ventures zeigt massive Unterbewertung (Mannheim/Victoria) Das kanadische Unternehmen Erin Ventures Inc. ist auf die Exploration von Vorkommen des chemischen Elements Bor spezialisiert. Bor gehört zu den vielseitigsten Rohstoffen und findet in tausenden Gegenständen des Alltags Verwendung. Hauptsächlich werden Bor und seine Borat-Verbindungen zur Härtung von Glas, Keramik oder auch Stahl eingesetzt. Im Zuge des Klimawandels und der eingeleiteten Energiewende kommt dem Element eine immer größere Bedeutung zu. So stecken in einem aktuellen Elektroautomobil rund 50 Kilogramm Bor, in einem Offshore-Windkraftrad sogar bis zu 6.375 Kilogramm. Credit Suisse geht von einem bis zu 1.000%igen Wachstum des Bormarktes bis 2050 aus. In der Vergangenheit hat sich um die Förderung von Bor global ein Duopol zwischen der Türkei und den USA gebildet. Zusammen liefern diese Länder mehr als drei Viertel des weltweit produzierten Supermaterials. Doch die Reserven sind knapp und die Nachfrage übersteigt bereits jetzt das Angebot. Unter diesen Gesichtspunkten haben die Analysten von MMG Capital in London auf Grundlage der kürzlich von Erin Ventures veröffentlichten PEA Studie das Unternehmen genauer unter die Lupe genommen und sind dabei auf eine massive Unterbewertung gestoßen. Erfahren Sie mehr über Erin Ventures und das einzig börsennotierte reine Borprojekt der Welt mit Tenbagger-Potential auf der neuen Analyseplattform www.analyst-research.com.

