NEMETSCHEK - Setzt sich die Erholung fort?

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 59,780 € (XETRA)

Mit dem Bruch der Unterstützung bei 69,20 EUR hatte sich der Abwärtstrend der Aktie von Nemetschek im Mai fortgesetzt und die Anteile des Architektursoftwarespezialisten bis auf ein Tief bei 52,80 EUR gedrückt. Dort konnte ein kleines Konsolidierungsdreieck im Juni nach oben aufgelöst und so eine Erholung begonnen werden, die aktuell im Bereich von 62,00 EUR abzuebben droht.

Wird diese Zone aber in den kommenden Tagen überwunden, dürfte der Anstieg direkt bis an die frühere Unterstützung bei 69,20 EUR reichen. An dieser Stelle wäre ein erneuter Rückfall auf 62,00 EUR möglich. Sollte der Widerstand dagegen auch durchbrochen werden, könnte auch die übergeordnete Abwärtstrendlinie in Richtung des früheren Korrekturhochs bei 82,30 EUR überschritten werden.

Abgaben unter 56,90 - 57,76 EUR würden die Chancen der Bullen dagegen zunichtemachen und den nächsten Einbruch auf 53,50 und 50,95 EUR auslösen.

Nemetschek Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Tradingdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)