PEPSICO - Neuer Kaufimpuls nach Zahlen?

PepsiCo gab gestern vorbörslich Zahlen und eine neue Prognose bekannt. Die Aktie reagierte darauf mit einem Minus von 0,57 %.

Die Zahlen fielen besser aus als erwartet:

PepsiCo Inc. übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 USD die Analystenschätzungen von 1,74 USD. Der Umsatz lag mit 20,23 Mrd. USD über den Erwartungen von 19,51 Mrd. USD.

Diese Zahlen blieben nicht die einzig gute Nachricht. Das Unternehmen erhöhte auch noch die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Bisher hat der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 8 % erwartet. Nun liegt die Prognose bei einem Wachstum von 10 %.

Die PepsiCo-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung kletterte sie im Januar 2022 auf ein Hoch bei 177,24 USD.

Nach diesem Hoch schwenkte der Wert in eine Seitwärtsbewegung ein. Diese spielt sich zwischen der Widerstandszone bei 177,24-177,62 USD und einer Unterstützung bei 153,37 USD ab. Mitte Juni näherte sich der Wert zuletzt der unteren Begrenzung an, drehte aber knapp darüber nach oben ab. Er näherte sich dem Allzeithoch an, erreichte es bisher aber nicht.

Seitwärtsbewegung dominiert

Die PepsiCo-Aktie befindet sich seit über einem halben Jahr in einer Seitwärtsbewegung. Und diese kann noch lange anhalten. Erfahrene aktive Trader können innerhalb der Seitwärtsbewegung Rangetrading betreiben, also in der Nähe des Widerstandsbereichs shorten und in der Nähe der Unterstützung kaufen.

Trendtrader sollten auf einen Ausbruch aus der Range warten. Erst wenn ein solcher Ausbruch, egal ob nach oben oder unten, stabil gelingt, wäre eine mehrwöchige Trendbewegung möglich. Im Falle eines Ausbruchs nach oben ergäbe sich Platz in Richtung 204,82 USD. Im Falle eines Ausbruchs nach unten müsste mit einer Abwärtsbewegung bis etwa 132,71 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Zahlen und die Prognoseerhöhung bringen aktuell keine neuen Impulse. Die Aktie hält sich aber seit Monaten sehr gut. Daher ist mittelfristig eher mit einem Ausbruch nach oben als nach unten zu rechnen.

