AKTIE IM FOKUS: Chefwechsel macht Diageo-Aktionären Hoffnung auf Erholung

LONDON (dpa-AFX) - Ein Wechsel an der Konzernspitze von Diageo hat den Aktienkurs des Spirituosenherstellers am Mittwoch angetrieben. Der Kurs stieg am frühen Nachmittag um rund drei Prozent auf 1.946 Pence. Wie das Unternehmen mitteilte, tritt die seit Mitte 2023 amtierende Konzernchefin Debra Crew im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung zurück. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Finanzvorstand Nik Jhangiani Diageo führen.

Kurz zuvor hatte die "Financial Times" über einen anstehenden Wechsel an der Konzernspitze berichtet. Mit dem Schritt solle eine geschäftliche Trendwende vorangetrieben und so das Vertrauen der Investoren gestärkt werden. Bereits auf den Bericht hin hatte der Aktienkurs angezogen.

Diageo hatte erst im Mai angesichts des durch Kriege und Zölle zunehmend schwierigen Handelsumfelds den Rotstift angesetzt und ein Sparprogramm über 500 Millionen Dollar angekündigt.

Der Aktienkurs der Briten steht schon länger unter Druck. Seit dem Amtsantritt von Crew im Juni 2023 haben die Aktien rund 45 Prozent an Wert verloren. Das bedeutet in diesem Zeitraum einen der letzten Plätze im britischen Leitindex FTSE 100 .

Nur wenige Monate nach ihrem Amtsantritt hatte Crew damals die Geschäftsprognosen senken müssen, weil die Geschäfte in Lateinamerika und in der Karibik abgeflaut waren./mis/nas/stk