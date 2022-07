JPMORGAN - Zahlen enttäuschen, Aktienrückkaufprogramm eingefroren

JPMorgan Chase & Co. - WKN: 850628 - ISIN: US46625H1005 - Kurs: 111,910 $ (NYSE)

James Dimon, Chef der US-Großbank JPMorgan Chase, fiel in den vergangenen Wochen und Monaten eher durch warnende Worte auf, wenn es um den Aktienmarkt und die US-Konjunktur ging. Mit den heute gemeldeten Zahlen läutete Dimon die US-Berichtssaison ein und Anleger können nur hoffen, dass es nicht so weitergeht.

Denn der Quartalsbericht enttäuschte auf ganzer Linie. Der Gewinn fiel von 3,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal auf 2,76 USD je Aktie. Analysten hatten zwar ebenfalls einen Rückgang des Ergebnisses erwartet, allerdings nur auf 2,89 USD je Aktie. Der Umsatz legte zwar leicht von 30,48 auf 30,72 Mrd. USD zu. Hier hatten Analysten mit 31,81 Mrd. USD aber ebenfalls mit mehr gerechnet.

Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt

Doch nicht nur das: Mit der Begründung sich verschlechternder Marktbedingungen und um die Voraussetzungen für Stresstestsss zu erfüllen, hat JPMorgan das bislang laufende Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt. Die Meldung kommt am Markt wenig überraschend nicht gut an. Die Aktie verliert vorbörslich rund 3 %.

Eine charttechnische Einschätzung des Bankentitels hat in der Vorwoche mein Kollege Johannes Büttner angefertigt (PLUS-Analyse).

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 121,65 126,56 136,03 Ergebnis je Aktie in USD 15,30 11,30 12,71 KGV 7 10 9 Dividende je Aktie in USD 3,80 4,08 4,29 Dividendenrendite 3,40 % 3,65 % 3,83 % *e = erwartet

JPMorgan-Aktie (Wochenchart)

