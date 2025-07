Wirtschaft gewinnt an Schwung | Solide Ergebnisse | LUCID explodiert

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Wir sehen erneut überwiegend robuste Ergebnisse, mit den Aktien von Taiwan Semiconductor, GE Aerospace und Pepsi unter den Gewinnern. United Airlines und US Bancorp tendieren nach den Zahlen schwächer. Neben dem soliden Start in die Berichtssaison, sehen wir eine Beschleunigung der Wirtschaft. Die Einzelhandelsumsätze für den Juni lagen deutlich über den Zielen, bei gleichzeitig sinkenden Erstanträgen für Arbeitslosenhilfe. Eine Zinssenkung wird damit zunehmend unwahrscheinlich. Heute Abend werden die Ergebnisse von Netflix im Fokus stehen. Analysten rechnen mit einem Ertrag pro Aktie von $7.08, mit einem Umsatz von $11,07 Mrd, was im Vorjahresvergleich einem Ertragswachstum von 45% entspricht.



00:00 Intro

00:24 Themenüberblick

01:33 Wirtschaft gewinnt an Schwung

03:05 Überwiegend solide Zahlen: Taiwan Semi, GE Aerospace, Mondelēz, Pepsi u.a.

04:13 Netflix: Hohe Erwartungen

05:30 Taiwan Semi. liefert | GE Aerospace: Umsatzwachstum

07:35 Pepsi: besser als erwartet | United Air: Ertragsschätzung verfehlt

09:38 Travelers, US Bancorp, SL Green | Fazit Berichtssaison

10:46 Lucid explodiert | Meldungen: Anthropic, OpenAI

13:00 Trump: Diskussion um Powell und Fed

15:30 Trump: Haltung zu China wird weicher | Krypto im Plus

16:38 Up- & Downgrades: Duolingo, Ebay, HP Enterprise, IBM, Meta, Netflix u.a.

20:23 Weitere Up- & Downgrades: Johnson & Johnson, Mondelēz, Starbucks

22:00 Goldpreis unter Druck, US Dollar fester