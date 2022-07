Schafft dieser US-Titel die Wende?

Live Nation Entertainment Inc. - WKN: A0H0VZ - ISIN: US5380341090 - Kurs: 83,260 $ (NYSE)

Dieser Reopening-Play hielt sich lange Zeit recht gut. Im Mai verließ die Aktie aber eine mehrmonatige Range zur Unterseite und hängt seither in einem Abwärtstrend fest. Dieser hat sich zuletzt verlangsamt, zudem rückt eine wichtige Unterstützungszone näher. Antizykliker können sich den Titel vormerken.

Neue Rekorde in Sicht

Live Nation veranstaltet Konzerte und andere große Events, ist aber auch im Ticketing stark positioniert. Nach coronabedingt schwierigen Jahren ist das Unternehmen wieder auf einem guten Weg und könnte 2022 neue Rekordmarken aufstellen. Bereits im ersten Quartal 2022 gelang die Rückkehr in die Gewinnzone. Das operative Ergebnis belief sich auf 27 Mio. USD. Im Vorjahresquartal war noch ein horrender Verlust von über 300 Mio. USD angefallen. Die Erlöse sprangen von unter 300 Mio. USD auf 1,8 Mrd. USD nach oben. Mit 20 Mio. verkauften Tickets hat Live Nation im ersten Quartal auch den Vor-Corona-Wert von 2019 getoppt.

Analysten erwarten im Gesamtjahr einen Umsatzsprung auf 13,8 Mrd. USD und die Rückkehr in die Gewinnzone (0,73 USD je Aktie). 2023 könnte sich der Gewinn je Aktie bereits auf 1,50 USD belaufen und in den kommenden Jahren sich in Richtung 3 USD verbessern. Der Free Cashflow dürfte dann auch locker über der 1-Mrd.-USD-Schwelle liegen. Live Nation bringt es aktuell auf eine Marktkapitalisierung von knapp 18 Mrd. USD.

Charttechnische Auffangzone rückt näher

Aus charttechnischer Sicht brachte der Eintritt in die Zweistelligkeit im Mai Verkaufssignale mit sich. Wichtig wäre es, die langfristige Ausbruchszone um 75 USD zu halten. Dort verläuft derzeit auch der EMA200 Woche. Eventuell muss die Aktie aber gar nicht so weit fallen.

Live Nation-Aktie (Wochenchart)

Denn im Tageschart deutet sich eine Keilformation an, von deren unterer Begrenzung aus der Wert sich gestern abstieß. Ein Auflösen des Keils mit Kursen über 85 USD könnte zumindest zu einer Erholung in Richtung 88,67 USD führen. Wird diese Marke in Verbindung mit dem EMA50 geknackt, wäre ein Pullback an die massive Widerstandszone um 98 USD denkbar, wo auch der EMA200 verläuft.

Durchbricht die Aktie dagegen den Keil, käme die im Wochenchart gezeigte Zone zwischen 76,60 und 74,36 USD ins Spiel. Spätestens dort müssen die Käufer parat stehen, ansonsten drohen handfeste Verkaufssignale.

Fazit: Operativ läuft es bei Live Nation wie auch bei CTS Eventim hervorragend, charttechnisch hängen beide Titel in intakten Abwärtstrends fest. Trader können sich an den herausgearbeiteten Marken orientieren.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 6,27 13,83 15,55 Ergebnis je Aktie in USD -3,09 0,73 1,51 KGV - 114 55 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Live Nation-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)