ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nestle auf 'Market-Perform' - Ziel 120 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Dass der Lebensmittelkonzern im Rahmen eines neuen Programms mit der Zeit allen Kakaobauern ein existenzsicherndes Einkommen zahlen wolle, sei ein großer Schritt nach vorn, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 20:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 04:00 / UTC

