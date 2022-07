com.on Der Börsenpodcast: Inflation, Rezession & Gasstopp, wie reagieren die Notenbanken jetzt – BYD, BASF, Telekom und BAT unter der Lupe

Die Inflationsrate in den USA lag über den Erwartungen und sorgte für einen kurzen Schreckmoment. Danach fingen sich die Märkte wieder etwas. Doch wie reagieren die Notenbanken auf die Zahlen. In dieser Woche ist die EZB an der Reihe und nächste Woche dann die amerikanische Notenbank. Drücken ihre Zinsentscheidungen die Märkte weiter nach unten?

Zahlen, Verkauf und ein Gerücht

Ist Warren Buffett noch bei BYD an Board oder ist das Orakel von Omaha ausgestiegen? Diese Frage beschäftigte die Anleger unter der Woch und kostete die Aktie ein ganzes Stück Performance. Chance oder Risiko?

Die Telekom hat einen Teil ihrer Funkturmsparte verkauft. 51 Prozent gehen an ein Finanzkonsortium. War das so ein schlauer Schachzug?

Die Berichtssaison ist im gestartet und die US-Banken konnten nicht überzeugen. Belastet dies jetzt auch die Deutsche Bank?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

US-Inflationsdaten: Wie wird die Fed drauf reagieren?

Gasstopp: Was passiert, wenn Russland den Gashahn zulässt?

Berichtssaison: Kann sie die Wende an den Märken bringen?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

Telekom: Teilverkauf der Funkturmsparte ein guter Schachzug?

BYD: Ist Warren Buffet jetzt raus?

Deutsche Bank: Wie belastend sind jetzt die Zahlen der US-Banken?

Ferrexpo: Was ist mit der Aktie nach dem Ukraine-Krieg?

BMW: Die neue E-Strategie ist da – wie gut ist sie?

Teil 3:

onvista: BASF, Uniper, Twitter

comdirect: Novavax, British American Tobacco, Rio Tinto

Viel Spaß beim Anhören!