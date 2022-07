ANALYSE-FLASH: BofA senkt IBM-Ziel - Quartalsprognose verfehlt Erwartung - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für IBM nach Zahlen zum zweiten Quartal von 163 auf 155 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Wamsi Mohan bemängelte in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem die Prognose des IT- und Beratungskonzerns für das dritte Quartal, die die Konsenserwartung deutlich verfehlt habe. Er senkte daher seine Schätzungen für das Gesamtjahr, auch wegen zusätzlichem Gegenwind auf der Währungsseite. Dennoch bleibt Mohan der Ansicht, dass die Trendwende in Gang sei, und verwies dafür auf das Umsatzwachstum und Verbesserungen beim freien Cashflow./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 12:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 12:37 / EDT

