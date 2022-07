Gewinnmitnahmen - und das Zitterm um russisches Erdgas | Netflix im Fokus

👉 Hier geht's zur Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



Am Donnerstag wird sich zeigen ob und wie viel russisches Erdgas wieder durch die Nord Stream 1 Pipeline fliessen wird. Ausserdem findet an dem Tag auch die EZB-Tagung statt. Das wir vor diesen wichtigen Ereignissen vereinzelt Gewinnmitnahmen an der Wall Street sehen, dürfte niemanden überraschen. Im Fokus stehen die Aktien von Netflix.



0:00 - Intro

0:25 - Gewinnmitnahmen

2:14 - Dollar-Index

2:55 - Zittern um Erdgas

6:25 - Saudi Arabien: begrenztes Potenzial

8:15 - Preisdeckel für Öl und Erdgas?

9:22 - Russisches Erdgas

11:29 - Gestrige Rallye: Was treibt den Markt an?

12:50 - Schlechte Stimmung

14:41 - Beliebteste Anlageklasse: US Dollar

15:45 - Start der Berichtssaison

18:25 - Highlight: Netflix

21:50 - J. B. Hunt | Biogen | Baker Hughes

22:50 - Ausblick auf heute Abend

23:45 - So könnt ihr mich unterstützen

24:36 - Update zu China

25:20 - Gipfel der Inflation erreicht?



► Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell