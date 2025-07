Auf breiter Front gute Nachrichten | NVIDIA und Banken im Fokus

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



NVIDIA bekommt von der Trump-Administration grünes Licht und darf den H20 Chip in China verkaufen. Die Tech-Euphorie wird durch diese Meldung gespeist, zumal dadurch auch eine voranschreitende Stabilisierung im Handelskonflikt beider Nationen signalisiert wird. Laut Bloomberg soll Trump heute außerdem $70 Milliarden an Investitionen in die KI-Stromversorgung melden. Google plant über die nächsten zwei Jahre $25 Mrd. in die Stromversorgung für Data Center und KI-Infrastruktur zu investieren. Ansonsten setzt die Wall Street darauf, dass die für den 1. August angedrohte Ausweitung der Zölle gegenüber den wichtigsten Handelspartnern in dieser Form nicht kommen werden. Der TACO-Trade bleibt somit in Takt. Die vor dem Opening gemeldeten Ergebnisse aus dem Bankensektor halten die optimistische Stimmung ein und fallen überwiegend solide aus. BlackRock, JP Morgan, die Citigroup und Wells Fargo konnten die Ertragsziele jeweils schlagen. Da Wells Fargo die erwarteten Netto-Zinseinnahmen senkt, steht der Wert aber eicht unter Druck. Die Aktien von Trade Desk werden ab Freitag im S&P 500 aufgenommen, mit vorbörslich starken Kursgewinnen. Wir haben außerdem viele positive Analystenstimmen zum Tech-Sektor. Die Ziele für Google, Meta, Microsoft und Netflix werden angehoben. Was Inflation betrifft, lagen die Juni-Verbraucherpreise lagen so ziemlich im Rahmen der Ziele.



00:00 Intro

00:44 Themenüberblick: insgesamt gute Ergebnisse

01:57 Umfrage Fund Manager: große Erholung | Rezessionsangst gesunken

06:08 Übersicht überlaufener Trades: hohe Gewichtung in EU und global | Tech stark

07:39 Quartalszahlen Banken: Wells Fargo | J. P. Morgan | Citi Group | Blackrock

12:10 Nvidia | Analysten: Doordash | Google | Meta | Microsoft | Netflix

16:33 Zusammenhänge von Inflationsdaten, Zöllen und Zinssenkungen (FED)

22:02 Trade Desk | Tesla | Grayscale