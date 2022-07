IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro geht Optionsvereinbarung über den Erwerb von 100% des Li-Be-Konzessionsgebiets Darlin in Quebec ein

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro geht Optionsvereinbarung über den Erwerb von 100% des Li-Be-Konzessionsgebiets Darlin in Quebec ein

21. Juli 2022 - Vancouver, BC, Kanada - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein facettenreiches Unternehmen, das die Entwicklung innovativer Spodumenverarbeitungstechnologien anpeilt und sich gleichzeitig mit der Lithiumexploration in Kanada beschäftigt, gibt bekannt, dass es eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Afzaal Pirzada und Geomap Exploration Inc. (zusammen der Optionsgeber) abgeschlossen hat, um eine Beteiligung von 100% an dem Li-Be-Konzessionsgebiet Darlin im Nordwesten von Quebec, Kanada (das Konzessionsgebiet Darlin), zu erwerben. Das Konzessionsgebiet Darlin besteht aus 37 Mineralclaims von rund 2.133 Hektar in einem sehr aktiven Hartgestein-Lithium-Pegmatit-Gebiet im rohstoffreichen Bergbaugebiet Abitibi in Quebec, 80 Kilometer südwestlich der Stadt Val-dOr.

Gemäß der Vereinbarung kann das Unternehmen eine Beteiligung von 100% am Konzessionsgebiet Darlin erwerben, und zwar durch (i) Barzahlungen von insgesamt 160.000 $; (ii) die Ausgabe von insgesamt 350.000 Stammaktien des Unternehmens; und (iii) Explorationsinvestitionen in das Konzessionsgebiet Darlin von insgesamt 800.000 $. Die Ausgabe von Aktien, die Barzahlungen und die Explorationsverpflichtungen steigern sich allmählich über die Laufzeit der Vereinbarung. Bei Ausübung der Option durch das Unternehmen erhält der Optionsgeber eine Nettoschmelzabgabe für das Konzessionsgebiet Darlin von 2,0%, wovon Medaro 1,0% für den Preis von 1.500.000 $ kaufen kann. Außerdem hat sich das Unternehmen verpflichtet, für den Fall, dass für das Konzessionsgebiet Darlin eine 43-101-konforme Mineralressource von 1 Megatonne oder mehr definiert wird, eine einmalige Zahlung von 1.000.000 $ (der Bonus) an den Optionsgeber zu leisten. Die kann nach eigenem Ermessen des Unternehmens durch eine Zahlung in bar oder durch die Ausgabe von Aktien des Unternehmens erfolgen.

Michael Mulberry, CEO von Medaro, sagte: Medaro freut sich, das Projektportfolio im Nordwesten von Quebec und unsere Arbeitsbeziehungen mit Geomap Explorations zu erweitern.

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay, Quebec, und das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Global Lithium Extraction Technologies Joint Venture beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: https://medaromining.com/ .

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

