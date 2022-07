Macerich hält die Dividende konstant

Der amerikanische Immobilienkonzern Macerich Company (ISIN: US5543821012, NYSE: MAC) wird den Aktionären am 8. September 2022 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US-Dollar ausbezahlen. Record date ist der 19. August 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 0,60 US-Dollar Dividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,24 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,86 Prozent (Stand: 20. Juli 2022).

Macerich betreibt Shopping-Malls in den USA. Aktuell ist der Real Estate Investment Trust (REIT) an 44 regionalen Shopping-Malls beteiligt. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 216,14 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 190,42 Mio. US-Dollar), wie am 9. Mai 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 37,18 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 63,60 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 40,74 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 20. Juli 2022).

