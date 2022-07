DGAP-News: Air Berlin PLC – Sechster Sachstandsbericht im Insolvenzverfahren der Air Berlin PLC verfügbar

DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

Air Berlin PLC – Sechster Sachstandsbericht im Insolvenzverfahren der Air Berlin PLC verfügbar



27.07.2022 / 09:25

München, 27. Juli 2022 – Der Insolvenzverwalter der Air Berlin PLC hat der KEOS GbR („KEOS“) einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Air Berlin PLC zur Verfügung gestellt. KEOS handelt‎ in ihrer Eigenschaft als gemeinsame Vertreterin der von der Air Berlin PLC emittierten EUR 225 Mio., 2011/2018, 8,250% Anleihe (ISIN: DE000AB100B4 / WKN: AB100B).



Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Insolvenzverwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der KEOS anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweise sind per E-Mail an



Bitte beachten Sie, dass der Bericht Informationen enthalten kann, deren Verwendung und/oder Offenlegung als Insiderinformation nach Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) oder aufgrund anderer anwendbarer Rechtsnormen reglementiert und/oder beschränkt sein kann. KEOS wird nicht prüfen, ob der Berichte tatsächlich derlei Informationen enthält, oder (potentielle) solche Informationen unkenntlich machen.



KEOS wird die Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter



Kontakt:

KEOS GbR

c/o One Square Advisors GmbH

Theatinerstr. 36

80333 München

Fax +49 89 15 98 98 22

E-Mail

Web

