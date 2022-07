onvista ab sofort komplett im neuen Look!

In den letzten Monaten wurden die meisten unserer Seiten bereits generalüberholt. Jetzt bringen wir das Projekt "onvista Relaunch" über die Ziellinie.

Regelmäßige Besucher unserer Seite haben es eigentlich nicht übersehen können. Das onvista-Team überarbeitet nun bereits seit einiger Zeit Stück für Stück alle Bereiche und Angebote unseres Portals.

Ende Juli wird dieser Prozess abgeschlossen: Mit dem neuen Aktienbereich und der überarbeiteten Startseite gehen die letzten Bereiche im neuem Look an den Start.

"Was denn für ein neuer Look?"

Über die visuellen Anpassungen, die die onvista-Seiten zuletzt durchlaufen haben, müssen nicht unbedingt viele Worte verloren werden. Die neuen Seiten sind übersichtlicher, moderner gestaltet und mobil optimiert, um auf allen Geräten den gewohnt schnellen Überblick über die Marktlage zu ermöglichen.

Unsere News- und Ratgeber-Artikel sind besser lesbar, haben schicke neue Elemente und machen über alle Endgeräte hinweg einfach mehr Spaß!

(Wir haben ganz unten mal ein paar Beispiele angepinnt.)

Für diejenigen, die sich schon so sehr an die neuen Layouts gewöhnt haben, dass sie die alten gar nicht mehr vor Augen haben, hier nochmal im direkten Vergleich.

Quelle: onvista

Am Beispiel der Aktienseiten lassen sich außerdem ein paar der wichtigsten Neuerungen unserer überarbeiteten Seiten herausstellen:

Aufgeräumt. Die neuen Seiten sind leichter zu überblicken und verzichten auf bislang wenig genutzte Elemente.

Neu angeordnet. Um den Bedürfnissen unserer Nutzer entgegenzukommen, wurden Reihenfolgen und Prioritäten auf den Seiten optimiert. Im Aktienbereich betrifft das unter anderem die News, die nun an prominenter Stelle neben dem Chart Platz finden.

Responsiv. Die Darstellung und Bedienbarkeit wurden auf die mobile Nutzung optimiert. Das hilft uns als Portal insbesondere, da Google gute mobile Seiten zusätzlich honoriert.

Quelle: onvista

Wir haben im Zuge der Umgestaltung also alle Seiten auf links gedreht, uns die Reihenfolgen und Darstellungsweisen der Angebote genau angeschaut, und daraus die Blaupausen für die neue onvista-Welt gemacht! Und dann mussten die Seiten natürlich noch gebaut werden.

Die Umgestaltung aller onvista-Seiten war für das technische Team also ein ziemlich langwieriger Job. Umso glücklicher sind wir jetzt natürlich, uns runderneuert allen präsentieren zu können, die bei uns vorbeischauen.

Aber vielleicht stellt sich einigen die Frage...

"Warum macht Ihr sowas?"

(Soviel sei verraten, wir haben diese Frage tatsächlich das eine oder andere mal zu hören und zu lesen bekommen.)

Es gibt gleich mehrere gute Gründe, die eine Generalüberholung sinnvoll und nötig machten.

Technischer Fortschritt. Für ein unter der Haube doch ziemlich technisches Portal wie onvista gilt, was für alle technischen Produkte gilt: Sie können nicht ewig auf der gleichen strukturellen und architektonischen Grundlage weiterlaufen. Der technische Fortschritt mit Blick auf Datenbanken, Übertragungswege, Geschwindigkeiten, App-Umfelder, Browser, Datenschutz- und andere Richtlinien, die Findbarkeit via Suchmaschine, usw. usf. hält nicht an.

Die meisten Anpassungen lassen sich vornehmen, ohne gleich die gesamte Basisarchitektur umbauen zu müssen, aber dann und wann ist eben auch ein größerer Neubau nötig.

In der Konsequenz sind wir nun übrigens nicht nur technisch auf dem neusten Stand, sondern künftig auch fixer, was Anpassungen und Erweiterungen angeht.

Neue Anforderungen. Nicht nur unser technisches Umfeld hat sich in den vergangenen Jahren stetig verändert. Auch die Erwartungen unserer Nutzer und Kunden machen große und kleine Veränderungen am System immer wieder nötig. Unser aller Seh- und Surfgewohnheiten entwickeln sich konstant weiter. Was gestern noch ansprechend und modern wirkte, wird schnell von neuen Tools überholt, die sich in der Nutzung einfach besser anfühlen.

Da können wir doch nicht einfach beim Bewährten stehenbleiben, oder?

Spaß an Neuem. Zugegeben, dies aufzuführen ist vielleicht ein bisschen egoistisch. Aber auch wir haben Spaß und Freude daran, unser Portal ab und zu neu zu denken und zu erfinden.

Was uns im Grunde zu unserer nächsten Frage bringt.

"Wie geht es jetzt weiter?"

Das Schöne an umfangreichen Umbau- und Aufräumaktionen ist ja, dass man zwangsläufig an allen Stellen des bisherigen Systems mal vorbeikommt. Und ganz automatisch stellen sich dabei Ideen ein, wie man es sich noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen praktischer gestalten könnte. Bei großen Software-Umbauten ist das nicht anders.

Wir haben folglich eine ganze Menge Ideen, die wir in der nahen und nicht ganz so nahen Zukunft für Sie und mit Ihnen verwirklichen möchten.

Intern betrachten wir den gerade beendeten "Relaunch" also nicht unbedingt als das Ende von etwas, sondern eher als den Start von etwas wesentlich Größerem!

Und wir freuen uns natürlich besonders, wenn unsere Nutzer und Kunden diesen Neustart mit uns feiern möchten!