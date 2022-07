Solides Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2022

Akquisitionen stärken Lüftungsumsatz

Die Zehnder Group erhöhte ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2022 um 15% (organisch[1] 5%) auf 399.6 Mio. EUR. 55% des Umsatzes entfielen auf das Lüftungs- und 45% auf das Heizkörpersegment. Damit nahm der Anteil des Lüftungsumsatzes am Gesamtumsatz der Gruppe gegenüber der Vorjahresperiode um weitere 3 Prozentpunkte zu.

Im Segment Lüftungen stieg der Umsatz auf 219.9 Mio. EUR. Der Mangel an elektronischen Komponenten schränkte die Lieferfähigkeit für Lüftungen stark ein. Mithilfe des Beitrags der jüngst akquirierten Unternehmen gelang dennoch ein Umsatzwachstum von 20% (organisch 4%).

Das Segment Heizkörper verzeichnete Erlöse in Höhe von 179.8 Mio. EUR. Dies entspricht einem Wachstum von 8% (organisch 7%). Nachdem im Vorjahr der hohe, pandemiebedingte Auftragsbestand zu starken Umsätzen geführt hatte, normalisierte sich die Nachfrage im ersten Halbjahr 2022.

Operative Marge im Rahmen der kommunizierten Bandbreite

Das betriebliche Ergebnis (EBIT) der ersten sechs Monate 2022 belief sich auf 36.9 Mio. EUR und lag damit 2% unter dem Wert der Vorjahresperiode. Die EBIT-Marge sank folglich um 1.6 Prozentpunkte auf 9.2%. Der Ukrainekrieg und die weltweiten Lieferkettenprobleme haben zu weiteren Material-, Transport- und Betriebskostensteigerungen geführt. Diese werden aufgrund der verlängerten Lieferfristen zeitlich verzögert an die Kunden weitergegeben. In diesem anspruchsvollen Umfeld betreibt die Zehnder Group eine proaktive Preispolitik und ein differenziertes Kostenmanagement. Ausgaben für strategisch wichtige Geschäftsaktivitäten wie die Forschung und Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb sowie die digitale Transformation werden erhöht. Gleichzeitig verfolgt die Gruppe Kostenoptimierungen und Effizienzsteigerungen in allen Bereichen konsequent weiter.

Die Steuerrate, die in den Vorjahren durch positive Sondereffekte reduziert wurde, normalisierte sich in der Berichtsperiode auf 21% (Vorjahr 12%). Es resultierte ein Reingewinn von 29.4 Mio. EUR (Vorjahr 33.0 Mio. EUR).

Investitionen in Infrastruktur, Innovation und Marktabdeckung

Im ersten Halbjahr 2022 investierte die Zehnder Group 11.4 Mio. EUR (Vorjahr 9.2 Mio. EUR) in Sachanlagen und immaterielle Werte. In Lahr (DE) nimmt das neue „Center of Climate“ Gestalt an. Das Zentrum für ein gesundes Raumklima beinhaltet Schulungsräume und Praxiswerkstätten, einen Ausstellungsraum, Sitzungs- und Konferenzzimmer, Büroflächen und ein Restaurant als Begegnungsstätte für Kunden, Partner und Mitarbeitende. Der Einzug ist für Anfang 2023 vorgesehen.

Die Ausgaben in Forschung und Entwicklung erhöhten sich in der ersten Jahreshälfte 2022 um 14% auf 11.8 Mio. EUR. Ein Grossteil davon floss in das Segment Lüftungen. Aufgrund der momentanen Lieferschwierigkeiten und um den Markterfolg nicht zu gefährden, wurden Produkteinführungen teilweise verschoben. Die Innovationskraft der Zehnder Group wurde dennoch gewürdigt. An der VSK in Utrecht, der grössten niederländischen Fachmesse für Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik, wurde die Produktkombination Zehnder ComfoClime & Thermal Shield in der Kategorie Gesundheit und Komfort mit dem VSK Award 2022 ausgezeichnet.

In den ersten sechs Monaten 2022 führte die Zehnder Group ihre Akquisitionstätigkeit fort und investierte 61.7 Mio. EUR (Vorjahr 2.3 Mio. EUR) in Tochtergesellschaften. Im Februar stiess die kanadische Lüftungsgesellschaft Airia Brands Inc. mit Sitz in London (Provinz Ontario) zur Gruppe. Im April erwarb die Gruppe mit Filtech zudem einen langjährigen Lieferanten für hochwertige Luftfilter mit Hauptsitz in den Niederlanden.

Nettoliquidität trotz hoher Investitionstätigkeit

Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit sank im ersten Halbjahr 2022 auf 11.6 Mio. EUR (Vorjahr 42.1 Mio. EUR). Gründe dafür sind primär der mit dem Umsatzwachstum zusammenhängende Anstieg an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Aufbau von Warenvorräten. Im gleichen Zeitraum investierte die Zehnder Group unter anderem in Tochtergesellschaften, kaufte eigene Aktien zurück und bezahlte Dividenden für das Geschäftsjahr 2021. Folglich nahm die Nettoliquidität[1] per Ende Juni 2022 auf 23.3 Mio. EUR ab (Vorjahr 110.7 Mio. EUR). Das Eigenkapital belief sich auf 325.4 Mio. EUR (Vorjahr 343.5 Mio. EUR). Dies entspricht einer weiterhin hohen Eigenkapitalquote von 58% (Vorjahr 65%).

Ziel einer EBIT-Marge von 8–10% für das Gesamtjahr 2022 bestätigt

Die Beschaffung, Herstellung und Logistik dürften auch in den kommenden Monaten durch den Krieg in der Ukraine, geopolitische Spannungen und die andauernde Pandemie beeinträchtigt sein. Weitere Preis- und Zinssteigerungen könnten Kunden dazu veranlassen, Bauprojekte zu verschieben oder sogar zu streichen. In diesem Umfeld erachtet die Zehnder Group eine mittelfristige, temporäre Marktabschwächung für wahrscheinlich. Langfristig bleiben die Aussichten positiv. Das Produktsortiment der Zehnder Group ist ideal auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen, gesunden und komfortablen Gebäuden ausgelegt.

Die Zehnder Group rechnet dank der Akquisitionen und Preiserhöhungen auch im zweiten Halbjahr 2022 mit einem überdurchschnittlichen Umsatzwachstum. Dem steigenden Margendruck begegnet sie mit einem konsequenten, proaktiven Kostenmanagement. Für das Gesamtjahr strebt die Gruppe einen Umsatz in Höhe von 775–825 Mio. EUR und eine EBIT-Marge im Rahmen der kommunizierten Bandbreite von 8–10% an.

Den kompletten Halbjahresbericht 2022 finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link:

www.zehndergroup.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen