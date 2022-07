APA ots news: OMV erzielt ein CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 5,6 Mrd im ersten Halbjahr 2022 - ANHANG

Wien (APA-ots) - In den ersten sechs Monaten 2022 hat die OMV mit insgesamt EUR 5.558 Mio ein starkes CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten erzielt. Das robuste und integrierte Geschäftsmodell mit zunehmendem Fokus auf Nachhaltigkeits- und Kreislauflösungen wurde durch ein vorteilhafteres Marktumfeld - besonders im Bereich Exploration & Production - unterstützt. Im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten in Russland und dem Nord Stream 2 Projekt nahm die OMV nicht zahlungswirksame Abschreibungen und Wertberichtigungen von rund EUR 2 Mrd vor. Diese sind nicht im CCS Operativen Ergebnis vor Sondereffekten reflektiert, hatten jedoch eine negative Auswirkung auf den Periodenüberschuss. Demzufolge lag der Periodenüberschuss bei EUR 3.368 Mio. Leistungskennzahlen Jänner bis Juni 2022* Konzern * CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten bei EUR 5.558 Mio (+156 %) Ein starker Beitrag aus dem Stickstoffgeschäft unterstützte den Bereich Chemicals & Materials, welcher sich auf hohem Niveau hielt. Obgleich eines signifikant niedrigeren Retail-Ergebnisses, erzielte Refining & Marketing aufgrund positiver Markteffekte und des erhöhten Beitrages von Gas & Power Osteuropa ein starkes Ergebnis. Gesunkene Produktion in Exploration & Production wurde durch wesentlich gestiegene Öl- und Gaspreise mehr als kompensiert.* Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten EUR 2.488 Mio (+133 %); CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten EUR 7,61 (+133 %) * Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen EUR 5.715 Mio (+66 %) * Organischer freier Cashflow vor Dividenden von EUR 1.873 Mio (+27 %) * Periodenüberschuss bei EUR 3.368 Mio (+105 %) * CCS ROACE vor Sondereffekten bei 19 % Chemicals & Materials * Polyethylen-Referenzmarge Europa auf EUR 440/t (-35 %) gesunken Polypropylen-Referenzmarge Europa auf EUR 595/t (-21 %) gesunken - beide Referenzmargen sahen eine Normalisierung gegenüber dem Rekordhoch im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund einer niedrigeren Nachfrage verbunden mit gestiegenen Importen aus dem Mittleren Osten und den USA * Ethylen-Referenzmarge Europa auf EUR 546/t (+24 %) gestiegen Propylen-Referenzmarge Europa auf EUR 559/t (+37 %) gestiegen * Steamcracker-Auslastungsgrad Europa auf 76 % (-15 Prozentpunkte) gesunken - beeinflusst durch die geplante Generalüberholung des Steamcrackers in Stenungsund in Q2/22 und einer niedrigeren Auslastung des Steamcrackers in Schwechat infolge der geplanten Generalüberholung der Raffinerie und dem Vorfall an der Rohöl-Destillationsanlage * Polyolefine Verkaufsmengen stabil bei 2,92 Mio t (-1 %) * Operatives Ergebnis vor Sondereffekten auf EUR 1.187 Mio (+9 %) erhöht, ursächlich dafür waren insbesondere ein signifikant stärkerer Beitrag aus dem Stickstoffgeschäft sowie positive Lagerbewertungseffekte, teilweise kompensiert durch eine Normalisierung der europäischen Polyolefinmargen <a></a><a></a><a></a><a>Refining & Marketing</a> * OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa verbesserte sich hauptsächlich aufgrund der höheren Margen bei Mitteldestillaten auf USD 13,45/bbl* Raffinerie-Auslastungsgrad Europa auf 76 % (-7 Prozentpunkte) gesunken, hauptsächlich aufgrund der geplanten Generalüberholung der Raffinerie Schwechat und dem Vorfall am 3. Juni * Am 3. Juni kam es während der gesetzlich vorgeschriebenen Wasserdruckprüfung im Rahmen der Abschlussarbeiten der geplanten Raffinerie-Generalüberholung zu einem Schaden an der Außenhaut bei einer der Destillationskolonnen in der Rohöl-Destillationsanlage. Die OMV erzielte signifikante Fortschritte bei einem alternativen Versorgungssystem zur Versorgung der von der Raffinerie Schwechat bedienten Märkte. * Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa auf 7,47 Mio t (+2 %) leicht gestiegen * CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten auf EUR 1.102 Mio gestiegen - trotz deutlich geringerem Retail-Ergebnis, der geplanten Generalüberholung und des Zwischenfalls in der Raffinerie Schwechat, welche sich negativ auswirkten, ermöglichten positive Markteffekte, ein starker Beitrag von Gas & Power Osteuropa und ein erheblich angestiegenes Ergebnis von ADNOC Refining & Trading dieses Ergebnis Exploration & Production * Durchschnittlicher Brent-Preis auf USD 107,94/bbl (+66 %) gestiegen * Durchschnittlicher CEGH Gaspreis auf EUR 101,4/MWh gestiegen * Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen auf 400 kboe/d (-19 %) gesunken, hauptsächlich aufgrund der Änderung der Konsolidierungsmethode der Aktivitäten in Russland per 1. März 2022 sowie eines Rückganges in Rumänien, Malaysia und Libyen, welcher trotz der höheren Produktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht kompensiert werden konnte * Produktionskosten auf USD 7,8/boe (+14 %) gestiegen - diese wurden ebenso durch die Änderung der Konsolidierungsmethode der Aktivitäten in Russland beeinflusst * Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen auf 382 kboe/d (-16 %) gesunken * Operatives Ergebnis vor Sondereffekten hauptsächlich aufgrund eines günstigen Marktumfeldes auf EUR 3.385 Mio gestiegen Wichtige Ereignisse * Juli: * 26. Juli 2022: OMV und VERBUND nehmen den Ausbau der Flächen-Photovoltaikanlage in Schönkirchen/Niederösterreich in Betrieb * 14. Juli 2022: OMV sichert sich zusätzliche Pipeline-Kapazitäten für den Gastransport * Juni: * 24. Juni 2022: Update zur OMV Raffinerie Schwechat: Signifikante Fortschritte für alternatives Versorgungssystem * 10. Juni 2022: Update zum Zwischenfall in der OMV Raffinerie Schwechat * 3. Juni 2022: Ergebnisse der ordentlichen OMV Hauptversammlung 2022 * 3. Juni 2022: Mechanischer Zwischenfall in der Raffinerie Schwechat führt zu teilweiser Verzögerung der Inbetriebnahme nach der Generalüberholung * Mai: * 4. Mai 2022: OMV und AEG Fuels bringen nachhaltigen Flugzeugtreibstoff am Flughafen Wien auf den Markt* 3. Mai 2022: Verkauf des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland an EG Group abgeschlossen * 2. Mai 2022: OMV erhält ISCC PLUS-Zertifizierung für die Produktion von erneuerbaren Chemikalien in der Raffinerie Burghausen * April: * 21. April 2022: Imposante Anlieferung der beiden Hauptausrüstungen zur Produktion von nachhaltigen Kraftstoffen in der OMV Raffinerie Schwechat * 13. April 2022: OMV veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021 und erläutert neue Nachhaltigkeitsziele * 12. April 2022: OMV beliefert Austrian Airlines im Rahmen der Partnerschaft mit nachhaltigem Flugzeugtreibstoff * März: * 16. März 2022: OMV Strategie 2030: Grundlegender Wandel vom linearen zum zirkulären Geschäftsmodell * 10. März 2022: OMV und ALBA treffen exklusive Vereinbarung zum Bau einer innovativen Sortieranlage * 5. März 2022: OMV verfolgt keine Investitionen in Russland mehr * 1. März 2022: OMV beschließt den möglichen Beteiligungserwerb an den Blöcken 4A/5A der Achimov-Formation nicht weiterzuverfolgen * Februar: * 21. Februar 2022: OMV nimmt nachgeführte Flächen-Photovoltaikanlage in der Lobau in Betrieb Hinweis: Zahlen in den folgenden Tabellen lassen sich möglicherweise aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht aufaddieren. *Die genannten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum 1-6/22; als Vergleichsgröße dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, die Werte des ersten Halbjahres des Vorjahres. 